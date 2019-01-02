英華小學由馬鞍山靈糧小學陳美娟接掌　冀培訓出正氣、有承擔男生

傳統直資男校英華小學校長林浣心將於2019年8月底榮休，並將由現為馬鞍山靈糧小學校長的陳美娟接任。陳美娟接受訪問時透露，期望培訓出正氣、有承擔、能撐起香港及家庭的男生，又形容任職英華對她而言是挑戰，將會虛心學習及聆聽意見，在保留英華良好傳統時，再籌劃適合英華的發展方向。 為加強交接工作，林浣心透露，2020學年的小一家長簡介會將提早至6月中舉行，屆時兩位校長將同時現身與家長交流。

一手「湊大」英華小學的林浣心校長（左），將於今年新學年交棒予陳美娟校長（右）。（（歐嘉樂攝）

將於2019學年任英華小學校長 陳美娟：想培訓出正氣、有承擔的男孩

曾分別在中、小學任教，現為津助男女校、馬鞍山靈糧小學校長陳美娟，將於2019年9月1日起，接替林浣心，出任英華小學校長。育有兩女的她直言，到男校任職校長對她而言是挑戰，但期望培訓出正氣、有承擔、能撐起香港及家庭的男生，故即使不捨得舊校的同事及學生，亦會向前走、在尚有餘力時接受挑戰。

英華小學現任校長林浣心一直深受家長歡迎，更曾兩度延遲退休，英華小學校董兼家長教師會主席黃子華直言，林退休消息傳出時，家長間更一度出現「騷動」，期望感動林校長留任，直至得悉下任校長是曾接受傳媒邀請到該校以學生身份上課的陳美娟，家長們才漸漸放下憂慮。

陳美娟將於2019學年起出任英華小學校長，她期望培訓出正氣、有承擔、能撐起香港的男生。（歐嘉樂攝）

英華小學家教會主席黃子華形容，新校長與英華有「緣份」，對她的工作有信心。（歐嘉樂攝） 陳美娟：會虛心學習、聆聽意見 黃子華形容新校長與英華有「緣分」，對她的工作有信心。作為空降入英華小學的新校長，陳美娟強調自己會虛心學習及聆聽同事、家長的意見，在保留英華良好傳統下，再籌劃適合英華的發展方向。 2020學年小一簡介會將於2019年6月舉行 林浣心透露，2020學年的小一簡介會將一改7月舉行的傳統，提早至2019年6月15及16日、分五場進行，屆時她本人及陳美娟均會出席。由於陳在2019學年才上任英華小學校長，故只會與家長進行「非正式接觸」。

英華校監：陳美娟能兼顧家庭及公職 相信能勝任

對於陳美娟接任，要做到家長及現任校長亦滿意，相信並不容易。英華小學校監曾昭群表示，遴選委員會自2016年夏天已開始物色新校長人選，經多次會議後，在約10名應徵者中選出陳美娟。

他直言，直資學校在行政管理上與津校有異，但陳美娟能兼顧工作及家庭需要外，更能分配時間處理公職並獲得好評，故相信對方有能力勝任校長一職。

陳美娟強調 面對公職不會只是「掛名」

究竟陳校長擔任多少公職？約有13年校長經驗的陳美娟，現時亦同時擔任沙田區小學校長會主席、香港教育大學校董、勞福局諮詢委員會委員等多項公職。被問到轉職英華小學後會否繼續現有公職，她直言需時學習及適應，將會盡力完成現有公職，「我唔會掛名，但若忙得連會都開唔會，就會請辭。」

我唔會掛名（做校長），但若忙得連會都開唔會，就會請辭。 陳美娟校長

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林浣心：一定不會再做校長 計劃完成公職後移居英國

至於現任校長林浣心的退休計劃，相信亦備受家長及學生關注。她形容，過去15年在英華的工作猶如「做實驗」，每次面對問題時都會「擁抱挑戰」、累積經驗，她坦言，早在5年前打算退休，但希望覓到能「承傳及承載到家長期望」的接任人及做好交接，故延遲至今。

她稱，同事間曾對其退休一事感憂慮，但認為陳美娟年輕、有親和力及創意，對方亦有13年校長經驗，深信學童及同事將可適應新校長的管治。

被問到離開英華後會否轉任其他學校校長? 她斷言：「一定唔會！」林浣心說，正忙著閱讀學生為她撰寫的退休計劃書，希望退休後有時間學習新事物，初步打算在戲劇中擔任「臨記」，而在完成現有公職任期後，將會移居英國，與親友享受退休生活。