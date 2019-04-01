警長涉偷行李牌防滑貼案開審　被告曾受廉署調查　妻指變到細路咁

休班警長去年在深水埗特賣店涉嫌偷走4件行李牌、防滑貼等共值32元的貨品。他否認一項盜竊罪，案件今（1日）於西九龍法院開審。店員供稱被告行為閃縮，不時望向店員，惹人懷疑。他見被告只就部分貨物付款，於店外截停被告，被告承認未有付錢。裁判官宣告表證成立，辯方傳召精神科醫生，透露被告早前受另一官司纏擾，變到「成個細路咁」。

被告張家輝（右）否認曾在特賣場偷竊。（資料圖片）

涉特賣城偷貨品

現遭停職的警長張家輝（51歲），被控於去年‪5月18日在深水埗福華街福仁商場的電子特賣城內，偷走一個價值9元的小型多用途袋、一塊價值5元的行李牌、一盞價值10元的LED燈和一包價值3元的眼鏡防滑貼。

店員指被告行為閃縮

控訪傳召特賣城店員吳漢權作供，他稱當時店內人多，不清楚被告何時入店，惟被告不時四圍望，行為閃縮，引起他懷疑。他補充，被告「周不時望向著住制服嘅工作人員」，而他剛剛搬貨未穿制服，故被告沒有看向他。店員留意到被告把一些貨品放入自己的環保袋中，但在收銀處只就其中的白色毛巾及塑膠保護帶付款。他待被告離開商店，確認對方沒有就其他貨物付錢，才上前截停。

店員吳漢權指留意到被告張家輝當天有手震。（林樂兒攝）

留意到被告手震面色青白

店員供稱，表明身分後指其袋中尚有物品未付錢，被告回應：「唔好意思呀，我袋咗落袋，我落去畀返呀。」店員不覺被告精神有異，但形容他「有啲手震、面色有啲青白，講嘢有啲口窒」，感覺驚慌。

巡警經過聽到事件

兩人折返店內，店員從其環保袋搜回貨品。店員指對方態度幾好、情緒平靜、溝通清晰。他又透露原本打算息事寧人，只著被告付款，但剛好有巡警經過聽到店內發生的事。

辯方律師質疑，店員當了26年輔警，又覺得被告的舉動對調查重要，但口供紙竟沒記載被告閃縮張望。店員堅稱曾向警方提及，只是紙上沒寫。辯方認為他現今誇大供詞以指證被告，店員不同意。辯方又引述供詞，指店員先提出折返付錢，被告才回應不好意思並返店交款。至於口供紙沒寫手震等反應，店員稱這是其個人觀感，故沒告知警員。

醫生葉恩明稱被告張家輝涉廉署案件時，常擔心會失去工作。（林樂兒攝）

被告曾被廉署拘捕並稱被冤枉

裁判官宣判表證成立，辯方傳召精神科醫生葉恩明作供。葉醫生供稱，被告太太是其病人，她從2016年從被告妻子口供得知，被告曾被廉署拘捕，他覺被冤枉，擔憂失去工作，又怕「其他人睇佢唔起」，不願外出。翌年，被告妻形容被告「戇居居，好似細路咁」。

醫生指被告反應不似51歲

葉醫生又稱，被告初時拒絕求醫，去年5月尾才見往見她。葉醫生指，被告的肌肉及思維緩慢，反應不似51歲，被問及近年狀況及將來時又會眼泛淚光。他診斷被告患有憂鬱病，雖然在同年11月該廉署案件被判無罪後，睡眠飲食有改善，但仍對未來充滿擔憂。

案件下午續。

‪案件編號：WKCC3886/2018