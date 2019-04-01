領展屢拆售物業　團體公聽會斥新業主接手後狂加租　趕走小店

立法會房屋事務委員會今日（1日）舉行公聽會， 聽取團體對領展拆售旗下屋邨商場、 街巿及停車場的意見，出席的團體均批評房委會於2005年分拆出售180項物業時，未能預視及阻止領展再將旗下物業再拆售，謀取暴利，令民生小舖逐漸流失。

公聽會共有60個團體報名出席，另有14個不出席的團體提交意見書，出席會議的包括各區區議員、領匯監察、捍衛基層生活權益關注組等，他們都指房委會拆售物業予領展後，領展再拆售旗下商場牟利，商戶面對大幅加租等問題。

公民黨代表、天馬苑居民鄭文杰質疑，政府當年拆售物業時，是否未能預視領展會再拆售物業，「 政府究竟係代表財團，定抑或小市民利益呢？」

（盧翊銘攝）

追究領匯企業社會責任關注組成員鄭國榮分享個案，指一個在大窩口商場經營水電舖30至40年的小商戶，多年來從未加價，惟商場租金不斷加租，當基滙資本接手商場後，新合約增加條款列明業主只須提早半年，便可通知商戶收回舖位，惟小商戶則不可以提早解約，質疑條款未能保障小商戶。

小店舖租1000變2萬

另一成員麥偉健則稱一位在葵青區賣針線、年近70歲的李婆婆，其母親在徙置時代已在該區賣針線，李婆婆其後接手後經營小本生意，成為該區街坊的眾腳點，舖位租金由1000多元，截止去年，月租暴增至約2萬元。

更甚的是，當新業主基滙資本接手後，要求李婆婆交回舖位之餘，或需繳交6位數字的費用還原舖位，以及由指定核數師提交報告，「（李婆婆）形容好似同家人生離死別，既不捨但無可奈何。」

席間亦有多名出席人士批評政府未有主動解決領展問題，社會民主連線秘書長陳寶瑩表示，上次公聽會通過動議，要求房屋署成立巡查小隊，巡視屋邨有否違規情況，惟直至現時仍未有相應行動，「（房署）唔係唔知道居民苦處，而係唔做任何事。」她又促請政府應回購領展，「佢哋話回購咁貴，但相比明日大嶼呢？」