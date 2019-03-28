領展屢拆售物業捱轟　引三年前調查反駁：旗下街市物價較低

房委會於2005年分拆出售多項物業予領展（當年稱為領匯），其後領展屢次分拆出售物業，有聲音質疑做法令部分停車場及商場租金上升。 領展向立法會提交文件，稱政府當局已預期會採取市場為本的方式釐定租金，而領展同時為社會帶來正面效益。對於坊間有聲音批評分拆物業推高租金、停車場費用，領展引述食環署於2016年的調查，稱公營街市的物價較領展街市為高，認為坊間意見「純屬誤解」。

領展近年屢次出售房委會物業，圖中的利東商場由基匯資本接手。（資料圖片）

立法會房屋事務委員下周將召開公聽會，討論領展拆售資產問題。

領展向立法會提交文件，提及由2014年起共售出57項物業；而現時共持有126個物業，包括綜合零售及停車場設施、辦公室、獨立零售設施，以及獨立停車場設施等。

領展：依政府計劃「釋放」潛在價值

領展聲稱自成立起，當局已預期會採取市場為本的方式，並按正常商業考慮因素釐定租金。而領展亦依照政府計劃，實施多項措施釋放房委會物業的潛在價值。

火炭穗禾苑的地底供水喉管工程，業主質疑房署和領展未有按照當初契諾協議攤分費用。（資料圖片）

分拆物業推高物價屬「誤解」

對於有意見批評分拆出售物業造成租金調升並推高物價，領展反駁稱「意見純屬誤解」，引述食環署於2016年進行的調查，稱調查中31種新鮮食品中有28項，於領展街市的價格較公營街市為低。領展又引用差估署去年9月的數字，指領展領售物業的月租為65.7元，較同期新界區私人零售物業的127.4元為低。

領展反駁推高物價的講法，並引述3年前的調查稱公營街市物價較高。（資料圖片）

分攤比率契諾為「額外承擔」

外界亦質疑領展出售物業，新業主或違反地契條款。領展稱，已將相關的契諾納入交易法律文件，並以書面方式提醒買家需要遵守相關地契條款。領展又稱新業主需要直接與房委會簽訂合約，肩負原有責任。

而屋苑公用地方的管理和維修保養的開支分攤安排，領展指一直根據大厦公契要求承擔相關的開支，而「分攤比率契諾」為領展當年應房署要求而作的「額外承擔」；而自上市後，領展應相關居屋法團要求全數繳付。

領展強調，拆售資產與其發展項目「海濱匯」無關，而為完善資產組合、推展業務為目的。領展稱，將繼續積極

連繫不同的持分者，保持密切溝通。