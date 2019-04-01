誤認15歲女兒為妻行房　工人認強姦囚34月　女原諒父反遷怒社工

建築工人於去年喝醉返家，誤把當時15歲的女兒當成妻子，並與對方性交。惟性交期間，才發現原來是女兒才停止，並在單位內繼續自瀆。母親獲知事件後不知所措，向社工求助，令事件東窗事發。建築工人今(1日)在高等法院承認一項強姦罪，女兒亦為父親親撰求情信，表明已原諒父親，又遷怒警方和社工，法官考慮案情特殊，判工人監禁2年10個月，又指他酒醉是咎由自取。

59歲的被告，承認去年3月在某單位強姦15歲女兒X。

現年59歲的被告，承認於去年3月22日在某單位強姦事主X。

女兒求情已原讓父親

辯方求情時指，被告在案中未有利用他父親的身份，只是在魯莽下犯案。辯方又呈上多封求情信，包括X的求情信。X在信中指已原諒被告，並仍然信任父親。

官指被告酒醉咎由自取

法官判刑時指引述X的創傷報告，透露X不但遷怒警方和社工，同時她對被告被捕和家庭遭摧毀感內疚。而心理報告指，被告重犯的機會低。法官續指，被告醉酒是咎由自取，但接納他有真誠悔意，判刑時亦考慮本案的案情特殊。

被女兒推開即停止

案情指，X在單位睡覺時，滿身酒氣的被告突然返到家中，並和X講及他看醫生的狀況。X認為被告誤會她是被告妻子，因被告會向妻子談及此事。

X之後轉身面向牆，惟被告從背後摸她的右胸數分鐘，之後又以手指插入X的私處，並以陽具磨擦X的屁股，惟她不肯定被告的陽具是否有進入其私處，X曾推開被告，對方便停止。

指女兒蓋上毯面向壁

X在睡醒後質問被告，被告稱誤以為X是妻子，才與對方性交。X之後把事件告知母親，母親向社工求助，事件因此報警，而被告於案發翌日被捕。

被告在錄影會面中稱，案發時單位未有開燈，加上X蓋上了毛毯面向牆壁，因此不知道對方是女兒。至X在中途發出聲音，他發現對方竟是女兒，便立即停止。被告繼而自瀆，直至射精。

案件編號：HCCC284/2018