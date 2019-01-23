巴士司機涉姦親女案　事主庭上突改口供　被告脫全部罪名

巴士司機被指自女兒11歲起，多番在住所對女兒上下其手，更涉兩度強姦女兒，而警方在事後在女兒的陰道，找到司機的精液。司機因而被控強姦等罪，惟女兒早前作供時卻在庭上直認誣陷父親，又稱曾把用沾有父親精液的手指伸入自己的陰道。案件今(23日)在高等法院續審時，辯方要求裁定司機表證不成立，獲法官批准。而法官在引導陪審團裁定被告脫罪後，指出女兒和家人的關係「唔係好和諧」，望控方跟進其情況「貼一啲」。

任巴士司機的42歲被告，在高等法院否認強姦及非禮親女。（資料圖片）

現年42歲的被告，任職巴士司機，被控非禮和強姦共7罪，指他於2015年至2017年間，5次非禮和2次強姦女童X。X首次被侵犯時11至12歲，就讀小六。

女事主報警時稱遭父強姦非禮

控方早前播出女童的錄影會面記錄，稱多次遭被告強姦和非禮，而父親曾恐嚇會從高樓跳下，她害怕成為殺人犯，故一直啞忍。直至母親在住所的房內發現一團涉案紙巾，事件才被揭發。

庭上稱不滿父偏愛胞弟

惟現年15歲的事主於本周一(21日)在辯方盤問時承認，覺得被告偏心胞弟和常責備自己，故一直討厭對方，而她沒有遭被告非禮或強姦。事主又承認，她曾想玩被告的手機而入房，見到被告抹下體。她趁被告去廁所清洗，把沾有精液的紙巾抹於陰道。她以此威脅被告給予手機，否則會指控他強姦。惟被告拒受威脅，並叫她清洗。事主清洗時，用沾有精液的手清洗陰道。

法醫無法確定精液是性交留下

而控方在事主作供後，為法醫錄取另一份口供，並在今天呈上法庭。惟法官引述該口供，指不肯定被告精液是透過性行為進入事主身體，問其口供是否對控方案情有幫助，而控方遂不傳召法醫作供。

辯方強調是誣告

辯方之後作出中段陳詞，指事主已承認誣告事主，已沒有證據支持控方的說法，要求裁定被告所有控罪表證不成立。控方就首6項沒有陳詞，惟反對第七項控罪、即其中一項強姦罪被裁定表證不成立，指該項控罪有獨立證據。惟辯方反駁，女童在盤問時已承認，用沾有被告精液的手指伸入自己的陰道。

官著跟進事主情況「貼一啲」

而法官經考慮後，則指第七項控罪涉及在事件後，在女童陰道找到被告的精液，但未有證據證明這事必然是性行為造成。由於強姦罪必需證明曾發生性行為，因此法官連同該罪，裁定被告所有控罪表證不成立。而陪審團在法官指引下，亦裁定被告脫罪。

庭上透露，現有社工跟進事主的情況。惟法官坦言事主與家人的關係「唔係好和諧」，望控方跟進事主情況「貼一啲」。據了解，事主現時和母親、胞弟等同住。

案件編號：HCCC162/2018