【麻疹爆發】機場傳疫情　世衞覆香港01：機場人員應接種兩針疫苗

本港正爆發麻疹疫情，截至昨日（4月1日）累計已錄得36宗麻疹個案，遠超去年全年的15宗；而今年的病例之中，更有16宗是機場或航空公司的員工，佔全部個案逾4成4，有學者預料機場相關的個案會持續增加。 世界衞生組織回覆《香港01》查詢時提及，旅遊對麻疹在國際間傳播構成極大風險，又指在繁忙機場工作的人及航空公司職員，由於需持續接觸眾多來自麻疹爆發地區的旅客，受感染風險較高，因此應該完成兩針麻疹疫苗接種。

▼麻疹防治懶人包▼

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香港今年首三個月的麻疹個案已達36宗，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良早前形容，本港正出現小規模麻疹爆發，相信機場的感染個案陸續有來，或會引伸出第二輪小規模傳播，而本港機場亦在過去一星期開始為員工接種疫苗，現時每日可接種疫苗的名額約500個，較高風險人士才可獲准打針。由於疫苗供應有限，加上打針條件一再改變，惹來詬病。

本港爆發麻疹，至今已有16名機場或航空公司職員確診。（資料圖片）

世衞：機場繁忙 員工需持續接觸來自麻疹爆發地區的旅客

世界衞生組織回覆《香港01》查詢時提及，麻疹病毒可經空氣及飛沫傳播，即使過了數小時仍具高度傳染性，因此旅行對麻疹在國際間傳播構成極大風險，而在一個繁忙的國際機場工作的員工或其他旅客，很可能需不斷接觸一些來自正爆發麻疹疫情的地區的旅客。世衞認為，倘錄得較大比例的確診個案與外遊有關，反映疫情爆發並非源自一個群體內的單對單傳播，而是由不同旅客傳播。

世衞指，航空公司職員需持續與來自爆發麻疹地區的旅客接觸，亦需在較易傳播病毒的密閉空間工作，世衞建議這批人應採取最佳預防方案，就是完成兩針的麻疹疫苗接種。另外，受影響的國家或地區亦應制訂適當政策，協助高風險的群組接種疫苗。

世衞認為，旅遊增加麻疹在國際間傳播風險。（資料圖片）

本港麻疹已中斷傳播 世衞：倘有人未打針 或再令病毒在本地傳播

目前在亞洲多個國家或地區均現麻疹疫情，其中在菲律賓，今年首三個月已錄得23,000宗個案，大部份患者均是5歲以下幼兒，至少333人死亡。世衞西太平洋區域辦事處在3月底的聲明提及，雖然包括香港在內的9個國家或地區，已獲確認麻疹病毒已中斷傳播，惟未接種疫苗的人仍可被外地傳入病例傳染，或會令病毒傳播得以恢復。

全球的反疫苗浪潮未止，在本港亦有一群信奉兒童毋須接種疫苗的人士，世衞促各地政府應消除市民對疫苗的誤解，加強人民對疫苗的認識，令幼兒得到保障。