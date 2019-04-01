【麻疹爆發】機場員工接種疫苗新設四條件　空姐稱不知改例感無奈

撰文：麥凱茵
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本港麻疹確診個案累計至34宗，衛生防護中心宣布為機場員工接種疫苗設四個條件，缺一不可。今早（1日）有員工前來注射站始發現當局改變接種策略，對未有提早通知感到不滿。但也有員工認同對局做法，在疫苗供應有限下應該要讓最有需要的人士注射。
▼麻疹防治懶人包▼
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機場由今日起至星期四，每日會向機場員工提供500枝麻疹疫苗。但因應疫苗供應緊張，接種疫苗的員工必須符合四大條件，包括1. 在1967年後出生，2.無接種2劑麻疹疫苗，3.沒有感染過麻疹，及4. 與孕婦、少於一歲嬰兒同住者，並需出示證明文件，如嬰兒出生紙、出院紀錄和「針咭」；孕婦陽性驗孕測試結果或產前護理覆診卡。
不少空姐前來注射站方知悉當局設了四大條件。（麥凱恩攝）
有剛外地回港的國泰空姐表示，不知道當局為機場員工注射疫苗也設了條件，「我們很多都從外國工作回來，不知道有這多限制，就算想到私家診所打針都無貨」，對當局安排大感無奈。至於國泰有否通知員工可以佩戴口罩？她坦言，工會有向她們發消息，但公司則過了一、兩日才通知。
陳女士獲接種疫苗後獲發針咭。（麥凱茵攝）
在機場餐廳任職的陳女士，早上約10時半到達注射站，至11點許完成注射疫苗。她形容，整個安排快捷、方便，同意當局設限做法，「疫苗不足夠的情況，當然要讓最有需要的人士先打針。」
陳女士指出，自己經常接觸姑姐家中的約5個月大嬰兒，對今次麻疹爆發情況感擔心。她說：「我一進去就選擇打針，無問驗血情況。填表時護士有逐個條件詢問，我都如實回答」，不覺得程序麻煩，只需要提供嬰兒的出世紙副本，以及自己的身分證明。