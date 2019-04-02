48歲男子染侵入性腦膜炎雙球菌　潛伏期曾內越南、深圳

衞生署衞生防護中心指，一名48歲男子患上腦膜炎雙球菌血症，自3月25日起出現發燒，3月30日到養和醫院門診部求醫並入院接受治療，現時仍留院，情況穩定。他於潛伏期內曾到越南及深圳。

男子3月30日到養和醫院門診部求醫並入院接受治療，臨床診斷為腦膜炎雙球菌血症。他現時仍留院，情況穩定。 （資料圖片）

衞生防護中心正調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，個案涉及一名過往健康良好的48歲香港男人，他自3月25日起出現發燒，3月30日到養和醫院門診部求醫並入院接受治療，臨床診斷為腦膜炎雙球菌血症。他現時仍留院，情況穩定。男子的血液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應。

中心初步調查顯示，男子獨居，於3月13至18日曾到越南旅遊，同行的朋友至今沒有出現病徵。他也在3月20至21日獨自前往深圳，有關他感染的地點及原因，衞生防護中心仍在調查。

衞生署衞生防護中心指，腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而傳播。 （資料圖片）

衞生防護中心發言人指，腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而傳播，潛伏期由二至十日不等，一般為三至四日。當細菌入侵血液，即演變為腦膜炎雙球菌血症或包圍腦部及脊髓的內膜（流行性腦膜炎）時，可引致嚴重病症。

腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現。若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。侵入性腦膜炎雙球菌感染更可引致關節炎、心肌炎、眼內炎或肺炎。



衞生防護中心呼籲，市民打噴嚏或咳嗽時應掩着口鼻；避免與出現發燒或劇烈頭痛病徵的病人作親密接觸；前往高危地區前，應諮詢醫生有關接種腦膜炎雙球菌疫苗的詳情。