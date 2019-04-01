26歲女子感染侵入性腦膜炎雙球菌　 出現發燒、嘔吐、頭痛病徵

衞生署衞生防護中心今(1日)公布一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，患者為一名26歲香港女子，3月27日起出現發燒、嘔吐和頭痛病徵，同日到瑪嘉烈醫院急症室求醫並入院治療，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎雙球菌血症，現時情況穩定。

衞生防護中心指，經過初步調查，病人於潛伏期內無外遊，病人的家居接觸者至今沒有出現病徵，會繼續調查今次個案。

衞生防護中心提醒市民要做好個人衞生措施，預防腦膜炎雙球菌感染。（資料圖片）

可引致嚴重病症

衞生防護中心發言人表示，腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而傳播。潛伏期由2至10日，一般為3至4日；同時臨床病症並不一致，當細菌入侵血液（腦膜炎雙球菌血症）或包圍腦部及脊髓的內膜（流行性腦膜炎）時，可引致嚴重病症

腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現。若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。腦部損害可導致智力受影響、智力發展遲緩、失聰及電解質失衡。侵入性腦膜炎雙球菌感染更可引致關節炎、心肌炎、眼內炎或肺炎。腦膜炎雙球菌感染是一種嚴重的疾病，病人須盡快接受抗生素治療。

膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。 （資料圖片）

衛生防護中心呼籲市民採取預防措施

為預防腦膜炎雙球菌感染，中心呼籲市民應用梘液和清水正確洗手、打噴嚏或咳嗽時應掩着口鼻、避免與出現發燒或劇烈頭痛病徵的病人作親密接觸，在前往高危地區旅行前，應諮詢醫生有關接種腦膜炎雙球菌疫苗的詳情，返港後若感到不適，應立即求診，並告知醫生近期曾到訪的地區。