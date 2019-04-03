【紀律部隊人手流失】羅智光：日後每十年檢討職系架構一次

特首林鄭月娥去年《施政報告》中，提出檢討紀律部隊職系架構，各紀律部隊人員協會已陸續向紀律人員薪俸及服務條件常務委員會（紀常會）提交報告。公務員事務局局長羅智光今日（3日）出席立法會會議表示，政府日後將會每十年檢討紀律部隊職系架構一次，確保紀律部隊人員的職系架構和薪酬待遇能有效吸引和挽留人材。 羅智光又指，政府在過去5年向紀律部隊共增加7,100個職位，並為紀律部隊更新及添置裝備、優化各項工作相關津貼，改善房屋福利，如推進興建8個紀律部隊宿舍等，以達至與時並進。

民建聯葛珮帆提議，將紀律部隊薪級表中，接連薪點之間的薪酬差距至百分之六，與文職人員薪級表的看齊。（資料圖片）

以紀律部隊薪級表與一般公務員作對比 不全面

就民建聯葛珮帆提議，將紀律部隊薪級表中，接連薪點之間的薪酬差距至百分之六，與文職人員薪級表的看齊。羅智光回應指，紀律部隊的薪級表與一般公務員的薪級表一樣，經過多年演變而成，每個薪點之間的薪酬差距並不能以簡單算式將其改變，他指將紀律部隊薪級表與一般公務員的薪級表作對比，並不全面。

紀律部隊現時面對人手流失問題，羅智光認為若將2000年6月前入職的紀律部隊人員延長退休年齡的選擇，紀律部隊未必有足夠時間進行人手編制上的調整。（資料圖片）

紀律部隊現時面對人手流失問題，羅智光認為若將2000年6月前入職的紀律部隊人員的退休年齡延長，紀律部隊未必有足夠時間進行人手編制上的調整；各紀律部隊亦設有彈性挽留人手的措施，例如退休後服務計劃等，讓紀律部隊能彈性管理人手。

羅智光指未來將加快興建其餘6個紀律部隊人員宿舍，預計將於今年年中至2020年年中陸續落成和入伙。（資料圖片）

至2020年中預計將有6個紀律部隊人員宿舍入伙

就紀律部隊宿舍短缺問題，羅智光指政府一直積極研究為紀律部隊人員提供宿舍。特首林鄭月娥在2014《施政報告》提出的8個紀律部隊人員宿舍項目，入境處位於九龍杏林街職員宿舍，以及海關位於將運澳魷魚灣村道的員佐級宿舍以於去年落成，並陸續入伙；未來將加快興建其餘6個紀律部隊人員宿舍，預計將於今年年中至2020年中陸續落成和入伙。