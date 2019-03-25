跨部門反恐專責組首次演習　6紀律部隊動員270人模擬制服恐怖分子

全球反恐趨勢日趨複雜，由保安局成立的跨部門反恐專責組，今日（25日）聯合多個部門動員270人，在筲箕灣鯉魚門公園進行代號「擎天」的第一次大型跨部門反恐演習。 反恐專責組由六個紀律部隊，包括警隊、消防處、入境處、懲教署、海關，以及飛行服務隊組成，各部門均使用最新儀器及設備參與今次演習。 今次整個演習歷時約45分鐘，演習模擬處理危害物質洩漏、爆炸品處理及搜捕恐怖份子，保安局副局長區志光指有助進一步強化香港的反恐能力和準備。

演習期間，消防處人員穿上A級化學品保護袍，處理危害物質洩漏事故。（張浩維攝）

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集合六部門情報 加快分析、行動部署

跨部門反恐專責組高級警司梁詠霜指，今次演集於今年2月開始籌備，首兩部份的工作以情報為主，前期演集包括由各部門將在不同行動中，發現懷疑涉及海外極端主義活動的可疑人物，再將有關情報轉交專責組。

情報經由專責組整合及分析後，確定恐怖分子企圖在香港發動恐怖襲擊，專責組並成功尋找其據點，決定採取搜捕行動。

演習期間，有兩名恐怖分子與反恐特勤隊對峙期間釋放有害化學氣體，警方出動反恐特勤隊，制服恐怖分子。（張浩維攝）

模擬制服釋有害氣體恐怖分子

在現場演習期間，海關先利用流動X光車輛及爆炸品搜查犬搜查貨櫃，並模擬發現貨櫃藏有可製造炸彈的原材料。而警方的特別任務連其後在飛行服務隊的支援下，一度展開槍戰，模擬搜捕恐怖分子。

演習亦模擬在身處另一地點的兩名恐怖分子，因事敗並打算逃離現場，再次展開槍戰，期間恐怖分子被反恐特勤隊到場制服。

警方的特別任務連其後在飛行服務隊的支援下，一度展開槍戰，模擬搜捕恐怖分子。（張浩維攝）

警方隨即出動爆炸品處理課，處理由其中一名恐怖分子釋放的有害化學氣體，並由消防處危害物質專隊為受感染人士進行洗消程序。

演習最後由有組織及三合會調查科，以及入境處反恐行動組人員進行聯合搜證調查，瓦解一次恐怖襲擊。

消防處的爆炸品處理貨處理危害物質洩漏。（張浩維攝）

區志光：恐襲風險維持中度 無情報顯示香港是目標

保安局副局長區志光表示，今次演習是跨部門反恐專責組，統籌的第一次大型跨部門反恐演習。他指全球反恐趨勢多變及複雜，香港作為大城市，不能獨善其身。他強調香港現時的恐襲級別維持在中度，暫時未有情報顯示香港成為恐襲目標。

區志光續指，去年4月成立的跨部門反恐專責組，分別來自六個紀律部隊，共43名成員。工作包括監察全球恐怖主義趨勢、整合各部門有關恐怖主義情報，以及檢視反恐策略等。

區志光強調情報對反恐行動尤其重要，他舉例美國911恐襲事件，事後發現不同部門均收集到不同情報，惟各部門卻未有作出整合，最終導致悲劇發生。

而跨部門反恐專責組便能將六個紀律部隊，有關恐怖主義的情報整合，並讓各部門透過情報，盡快掌握、分析和部署反恐行動，不同部門之間作更緊密配合和發揮協同效應。