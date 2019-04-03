本港五年處理2.2萬宗酷刑聲請　四成人被遣返　逾四千人聲請被拒

現時不少難民來港後申請酷刑聲請，保安局今日（3日）回覆議員書面質詢時指出，過去五年共處理了逾2.2萬名聲請人個案，當中有9,137人被入境處遣返，佔約四成。而在被遣返的個個案中，有4,593人的聲請被拒絕，國籍包括印度、巴基斯坦、菲律賓等，其中以越南佔多數，共佔25%。 同時，去年獲外釋的非華裔人士（絕大部份為聲請人）中，1,150人因干犯刑事罪行而被拘捕，按年跌25.4%。

保安局指出，過去五年共處理了逾2.2萬名聲請人個案，當中有9,137人被入境處遣返，佔約四成。（資料圖片）

局方指出，截至2018年年底，入境處按統一審核機制處理的聲請中，共涉及超22,000名聲請人，當中約9,137人已被遣返，佔約四成。

局方又指，在聲請被拒絕後被遣返的人當中，最多分別來自越南、印度、巴基斯坦、印度尼西亞、孟加拉、菲律賓和尼泊爾，總數達4,593宗。其中越南及印度佔最多數，分別有1,151及847宗個案。

處理時間有望縮短至最快5周

保安局早前包括建議將提交聲請表格的法定時限，由28天縮減至14天，並取消現時額外21天提交表格的行政安排。

局方指出，若建議可落實，預計入境處處理每宗聲請的時間，將可由現時平均約10個星期，縮減至最快約5個星期。

設收容中心或禁閉營的問題複雜

被問及會否重新考慮設立聲請人收容中心或禁閉營，局方指出，當中涉及法律、土地、基建、人手、資源、管理及保安等事宜，問題複雜，必須作審慎及全面研究。