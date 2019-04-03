樹木管理組檢討料月內完成　將招聘主管及樹木辦總監

發展局轄下的綠化、園境及樹木管理組主管及樹木管理辦事處總監分別於去年離任，一直未有再招聘。發展局回覆立法會議員質詢時表示，發展局現正檢討管理組的職責、組織架構和人手編制，並會提出優化建議，預計本月內完成檢討，並會隨即展開招聘工作。

發展局現正檢討管理組的職責、組織架構和人手編制，並會提出優化建議，有關檢討預計可在月內完成。（資料圖片／羅君豪攝）

樹木管理組前主管葛文琪及樹木辦前總監車卓妍去年分別因個人原因離任，但一直沒公開招聘。發展局表示，政府會按既定程序，適時填補兩個職位的空缺，現階段管理組主管一職由同職級的政務主任職系人員署任，而樹木辦總監一職則由一名具備樹藝專業資格的總土力工程師以編外職位形式擔任，主理統籌樹木管理工作。上述安排旨在確保管理組及樹木辦能如常運作。

發展局現正檢討管理組的職責、組織架構和人手編制，並會提出優化建議，以提升其職能和工作效率，預計檢討本月內完成。檢討範圍包括審視和考慮管理組主管及樹木辦總監兩個職位的資歷要求和聘任安排。當完成檢討後，發展局會擬訂執行方案，繼而展開招聘工作。鑑於相關招聘工作將在未來數月內展開，局方目前沒有計劃調派其他人士出任有關職位。