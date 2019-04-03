陳百里：爭取下月提交5G頻譜拍賣安排　有信心2020年推出服務

本港即將進入5G時代。商務及經濟發展局曾指將於7至8月開始拍賣3.3吉赫、3.5吉赫及4.9吉赫頻帶共380兆赫頻譜，但多名立法會議員質疑，當局遲遲未將方案提交立法會討論，會拖慢香港推出5G服務的進度。 署理商經局局長陳百里表示，政府「爭取」下月向立法會委員會交代拍賣5G頻譜的安排，期望今個立法年度完成修訂附屬法例，預料明年有商用5G服務推出市場。

署理商經局局長陳百里表示，政府「爭取」下月向立法會委員會交代拍賣5G頻譜的安排，預料明年推出商用5G服務於市面。（資料圖片 / 羅君豪攝）

通訊辦上月底公布3間流動網絡營辦商，獲指配26及28吉赫頻帶內合共1,200兆赫頻譜，於本月起提供首批5G服務。由於26及28吉赫頻譜穿透力底，只能作熱點式覆蓋。而3.3、3.5及4.9吉赫頻譜之中，當中穿透力更強及射程更遠的3.5吉赫「黃金頻譜」，卻因部分地區被衛星服務佔用，導致大埔及赤柱出現「5G禁區」。通訊辦今年初聯同應科院、科學園、本地多間電訊商及衛星公司研究縮小禁區範圍。陳百里指，通訊辦成立的工作小組即將提交報告，包括可否在禁區內建立3.5吉赫頻譜的基站。

他續指，計劃下月向立法會的委員會交代拍賣5G頻譜安排，期望今個立法年度完成修訂附屬法例、7至8月進行拍賣，當中3.3及4.9吉赫頻帶在拍賣後可隨即使用，3.5吉赫頻帶則於明年4月使用。

有議員質疑當局至今未交方案討論，或拖慢進度及鋪設網絡需時。陳百里表示，本港人口集中，地區面積小，用戶滲透率高，可大大減低鋪設成本和時間，有信心於2020年推出商用5G服務，電訊商亦可善用3.3吉赫、4.9吉赫，26及28吉赫頻譜作覆蓋。

至於會否要求營辦商搬遷衛星站，以解決大埔、赤柱「5G禁區」問題，陳百里解釋，因商業決定，政府沒有法理要求搬遷，但會積極配合相關工作。他又指，目前未有證據及資料設備供應商反映，如華為5G設備有網絡風險，相信流動營辦商在選擇設備供應時，會妥當評估採購策略。