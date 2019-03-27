【華為風波】歐盟5G網絡指引「不是談禁令」　未封殺華為

歐盟委員會（European Commission）周二（26日）公布5G網絡安全指引，制定廣泛戰略確保免受網絡攻擊威脅，但指引並未滿足美國提出封殺中國電訊公司華為的要求。

歐盟委員會作為歐盟的行政管理機構，將是否禁止華為的決定交由各成員國決定。歐盟國家需在7月15前提交有關5G網絡基建的風險評估，然後由歐盟於10月1日前作廣泛評估，再按照結果在年底前制定措施。

彭博社引述歐盟安全專員朱利亞．金（Julian King）在法國斯特拉斯堡（Strasbourg）出席記者會時表示，「我們今天不是談禁令，而是談論一個以徹底分析風險和弱點為基礎的過程」。他表示，歐盟成員國交換5G風險的資訊，其中一項同意的措施包括識別潛在不安全的產品服務和供應商。

被問及歐盟事件有否咨詢美國，歐盟負責數碼單一市場的副主席安西普（Andrus Ansip）稱，「我們需要考慮自己的保安問題，關於我們的未來」。他與其他歐盟高級官員提出對華為等中國設備製造商合作的憂慮，並提到中國2017年通過的《國家情報法》強制所有組織和公民支援國家情報部門的調查。

報道引述一名美國高級防務官員周一（25日）否認華府勸助盟友使用華為設備的努力失敗了。負責採購與維持的國防部副部長洛德（Ellen Lord）稱，美國將繼續與英國和德國討論此事。

華為發表聲明歡迎歐盟的指引，指歐盟的5G安全建議客觀和適當，並稱對歐盟監管部門對網絡安全的擔憂表示理解。

（彭博社）