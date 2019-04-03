【UGL覆核案】律政司怕正審須披露大量證據　憂遭傳媒公審

特首梁振英被指收受UGL 5千萬元案，律政司最終決定不作起訴，兩名市民不服律政司決定，提出司法覆核，法庭早前原想把案件的許可申請與正審一併處理，律政司今（3日）提出反對，並指若法庭作如此安排，他們或須披露大量證據，擔心會因而受到傳媒公審，法官不信「公審」之說，但最終准申請許可與正審分開處理，但會將兩案的許可申請合併處理。

申請人之一的曾健成有到法庭。（梁鵬威攝）

+ 10 + 9 + 8

此案申請人為郭卓堅及曾健成，答辯人為律政司司長。

律政司擔心須披露證據

法庭早前就曾的案件決定將覆核許可與正審一併處理，政府今作反對，並稱若合併處理，將會申請剔除案件，因為若覆核許可與正審一併處理，律政司便要披露大量有關如何作出檢控決定的證據，而當中涉及不少人力物力，對涉案人士或會構成損害，因他們或會因證據流出受到傳媒公審。

認為申請人並無足夠理據

律政司又指，若法庭批准合併處理，他們將申請剔除此案，因根據《基本法》第63條，律政司的檢控工作不受任何干涉，除非涉及違憲情況，但律政司表示在此案中看不到申請人提出足夠理據，去要求法庭作出干涉。

官不認同傳媒公審一說

法官不認同律政司所指或受傳媒公審一說，但考慮到若合併處理，律政司剔除申請時，法庭需要聽取有關理據，故終決定將覆檢許可聆訊及正審分開處理，而兩名申請人的許可申請則會一併處理，料需時1日。

案件編號：HCAL2882/2018、687/2019