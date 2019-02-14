【UGL案】律師會促律政司就引入或採納外間法律意見訂立準則

前特首梁振英收受澳洲企業UGL的5,000萬元而無申報，律政司早前決定不檢控，律政司司長鄭若驊被批未有就事件尋求獨立法律意見。 香港律師會今日（14日）發表聲明，對社會的疑問和評論表示關注；又建議律政司應及早在《檢控守則》，引入或採納外判政策的相關準則。

香港律師會建議律政司應及早在《檢控守則》，引入或採納外判政策的相關準則。（香港律師會聲明）

促律政司提升公眾信心

律政司決定不就UGL案檢控前特首梁振英，香港律師會發聲明表示，社會對其不尋求獨立法律意見的決定，有不少疑問和評論，律師會對此表示關注；又指律政司務必要提升公眾對其決定為不偏不倚的信心，並恪守「公義必須有目共睹」的原則。為避免公眾以為考慮檢控的過程中可能存在偏見或政治考慮，律政司亦必須遵從恰當程序。

律師會在聲明中又指，知悉律政司曾澄清外判刑事案件時，律政司司長一般採用的準則。

鄭若驊於上月16日會見傳媒時指，尋求外間法律意見不是律政司慣常的做法。（資料圖片）

根據鄭若驊於上月16日會見傳媒時指，該準則訂明《基本法》第六十三條保障律政司處理檢控事情時的獨立性；《檢控守則》強調檢控人員是獨立的，不會就一個人有任何社會地位、或其政治背景作出任何偏頗的事情，檢控決定是按法律和看證據作出決定。同時，律政司一向作出檢控決定均由司內同事去做，如果涉及司內人員時，例如案件嫌疑人或受害人，甚至乎證人是司內的人員時，適當的做法便是尋求一個外間的法律意見。惟尋求外間法律意見不是律政司慣常的做法。

聲明續指，現時的《檢控守則》（2013年版本）沒有就外判政策作出任何提述。若《檢控守則》沒有提供任何外判政策的指引，難免令公眾質疑某些人是否在檢控過程中得到優待，並削弱公眾對司法公義的信心。律師會認為要增強透明度和問責性，律政司應及早在《檢控守則》引入或採納上述準則。