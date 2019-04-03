醫委會否決放寬海外醫生實習安排　主席劉允怡：自己盡咗力

醫務委員會今日（3日）開會討論放寬海外專科醫生實習期安排，會議歷時兩個多小時，委員未能在會上達成任何共識，最終否決放寬海外醫生實習安排。 會上討論了4個方案，其中一個方案是放寬已擁有專科資格的海外醫生來港考取執業試後的實習期，醫委會主席劉允怡認為，若連放寬已有專業資格醫生的執業安排「最易嘅方案都輸晒」，再將其他方案放上會議討論，獲通過的機會很微。

劉允怡

醫委會今日（3日）開會討論放寬海外專科醫生實習期安排，委員未能在會上達成任何共識，最終否決放寬海外醫生實習安排。

醫委會主席劉允怡在會後透露，共29個委員出席會議，會上否決了全部4個方案，其中一個方案是放寬已擁有專科資格的海外醫生來港考取執業試後的實習期。他認為，放寬已有專業資格醫生的執業安排是較易處理，惟現時連「最易嘅方案都輸晒」，相信再將其他方案放上會議討論，獲通過的機會很微。

他表示今次會議前已跟不同人士討論過方案，認為自己「盡咗力，要做嘅事都做晒。」對於有意見認為投票機制或引致方案難通過，他反駁指，現時是分4個方案各自投票，理應會增加每個方案獲15票（即半數出席委員）的機會。

劉允怡暗指有人言行不一

對於會前有意見傾向放寬海外醫生實習安排，惟各方案最終仍被否決，劉允怡回應指，政治方面「講同做係兩回事」，不批評個別人士言行。

今次否決過後，劉允怡透露目前未有其他新建議，惟必須承認本港醫生不足是事實，並非投放金錢就可以解決，接下來要重新思考下一步方案。