聖馬提亞堂肖珍幼稚園爆甲型流感　20名學童中招

位於元朗的聖馬提亞堂肖珍幼稚園爆發甲型流感，20名學童出現發燒、咳嗽和流鼻水等病徵。其中一名一名學童的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。所有病人現時情況穩定，該校正接受醫學監察。

聖馬提亞堂肖珍幼稚園爆發甲型流感，20名學童出現發燒、咳嗽和流鼻水等病徵。（網上圖片）

個案涉及學童共12男8女，年齡介乎三至五歲，涉上午及下午班。他們自上月25日起先後出現發燒、咳嗽和流鼻水等病徵。全部人均已求醫，當中一人需入住港安醫院，經治療後已出院。所有病人現時情況穩定。其中一名四歲男童的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。防生防護中心人員已視察該校，衞生情況滿意，並提供有關預防呼吸道感染的建議。該校正接受醫學監察，毋須停課。

流感活躍程度下降

衞生防護中心發言人指，最新監測數據顯示，本地流感活躍程度進一步下降至接近基線水平，但社會各界必須繼續提高警覺預防流感。鑑於幼童在今季流感較受影響，中心特別呼籲家長，如仍未安排其子女接種今季流感疫苗，應盡快接種以加強個人保護。為防止流感或其他呼吸道傳染病的爆發，學生如出現發熱，不論是否有呼吸道感染病徵，都不應回校上課。他們應求診及避免上學，直至退燒後四十八小時。