7歲長期病女童感染甲型流感　併發嚴重肺炎　情況嚴重

衞生署衞生防護中心今日（2日）正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案。一名有長期病患的7歲女童，自上月27日起出現咳嗽和流鼻水病徵，於29日到瑪麗醫院急症室求醫，並入院接受治療，昨日被轉送該院兒童深切治療部。其呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。女童現時情況嚴重。

衞生防護中心表示，一名7歲長期病患女童證實患甲型流感，併發嚴重肺炎。（資料圖片）

該名7歲女童為香港人，曾接種流感疫苗，目前仍在醫院留醫，其就讀的學校沒有爆發流感。初步調查顯示，女童潛伏期內沒有外遊，其父母、10歲大的兄長及家傭最近曾出現上呼吸道感染病徵，均已求醫，毋須入院，情況穩定。衞生防護中心正繼續調查。

中心呼籲為子女接種今季流感疫苗

衞生防護中心發言人表示，最新監測數據顯示，本地流感活躍程度進一步下降至接近基線水平，但社會各界必須繼續提高警覺預防流感。鑑於幼童在今季流感較受影響，中心特別呼籲家長，如仍未安排其子女接種今季流感疫苗，應盡快接種以加強個人保護。

發言人指，由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，50至64歲人士、長者和長期病患者，亦應盡早接種今季流感疫苗，預防季節性流感。如出現流感症狀，應盡快求診，及早接受合適治療，以免出現潛在併發症。

家長及照顧者亦應協助易受感染人士做好足夠個人保護及預防措施，另外，市民應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病。