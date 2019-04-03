保險代理人未獲同意下用WhatsApp直銷　違私隱條例罰款8000元

一名保險代理人在未得當事人同意下使用個人資料，透過WhatsApp訊息向當事人推廣其任職保險公司的儲蓄計劃，但未能向當事人合理解釋是如何獲得當事人的姓氏及電話號碼，今日（3日）在屯門裁判法院承認違反兩項《個人資料（私隱）條例》，每項控罪分別被判罰款4,000元，共被判罰款8,000元。 該個案是由香港個人資料私隱專員公署接獲投訴後，轉介警方作刑事調查。私隱專員黃繼兒表示，現今直銷方式種類繁多，資用使用者應符合客戶期望及相關法例監管的要求，掌握如何在推廣業務之餘能「直銷有道」。

私隱專員黃繼兒表示，現今直銷方式種類繁多，資用使用者應符合客戶期望及相關法例監管的要求，掌握如何在有效推廣業務之餘能直銷有道。（資料圖片）

案情指，被告向投訴人發出一則WhatsApp訊息，推廣保險公司的儲蓄計劃，當中提及投訴人的姓氏。投訴人並不認識被告，曾查問被告從何得悉其姓氏及電話號碼，但被告未能提供滿意的答覆，投訴人遂向公署作出投訴。經審研該宗投訴後，私隱專員認為涉及濫用個人資料，將個案轉介警方作刑事調查。

公署指，根據《私隱條例》第35C條的規定，資料使用者不論個人或機構，在取得當事人的同意前，不可將其個人資料用於直銷用途。要取得有效的同意，資料使用者必須告知資料當事人擬使用哪一種類的個人資料、將會進行促銷的貨品或服務類別；並提供回應途徑，讓該資料當事人表明同意。

《私隱條例》第35F條亦訂明，資料使用者在首次使用資料當事人的個人資料作直銷時，仍須告知當事人是有權要求資料使用者，在不向其收費的情況下，停止在直銷中使用有關資料。