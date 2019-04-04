九旬翁遭撞倒後再遭尾隨的士輾過　意外後無停車的哥判社服令

九旬腦退化翁前年凌晨於長沙灣通州街遭的士撞倒，臥地待救期間再遭另一輛的士輾過，該的士事後更不顧而去。老翁送院尚清醒，但5日後不治。兩名男的士司機早前被裁定罪成，首先撞倒老翁的司機被裁定危險駕駛引致他人死亡的，被判囚15個月，停牌5年；另一名輾過老翁後不顧而去的司機，則只被裁定不小心駕駛的司機被判社會服務令200小時，停牌2年。

案發時下著大雨，首被告吳紹賓被指衝紅燈撞倒91歲男事主馮堅。（資料圖片）

首被告為吳紹賓（42歲），被裁定一項危險駕駛引致他人死亡罪。次被告鄧永泉（51歲）被裁定不小心駕駛、發生意外後未有停車及沒有報案共三罪罪成。

首被告衝紅燈釀意外

法官判刑時透露首被告任的士司機5年，2004年時曾因不提供呼氣樣本而留下刑事記錄。官指其刑責為導致他人死亡，並謂其駕駛質素，尤其是其不恰當的車速，會增加意外風險。他以2年監禁為量刑起點，考慮到意外原因之一為事主衝紅燈過馬路，減刑6個月；另因他有協助事主，再減3個月。首被告最後被判囚15個月，停牌5年。

次被告刑責只為不小心駕駛

至於次被告，即輾過老翁後駛離現場的司機，官指其刑責為不小心駕駛，考慮到他的駕駛記錄不錯、感化官報告良好，遂判以200小時社會服務令，停牌2年。兩被告須自費完成駕駛改進課程。

次被告早前在庭上作供指，他當時以為自己輾過垃圾。法官在裁決時，認為次被告顯然沒留意路面情況，但當時首被告已用報紙蓋住事主，以免對方淋雨，故不能肯定次被告可否看到地上用報紙蓋住事主。

事主被撞倒後再遭輾過

案情指，2017年10月15日零晨3時半，當時正下大雨及懸掛3號風球，路面濕滑。首被告沿興華街駛至通州街交界，打算轉右駛入時撞到事主馮堅（終年91歲）。首被告報警時，次被告從後駛至並輾過事主，停車兩秒後離開現場。

案件編號：DCCC506/2018