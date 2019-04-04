【恐怖車禍】老翁闖東區走廊疑遭輾過　伏屍公路血肉模糊慘死

凌晨4時47分，警方接獲駕駛人士致電報案，指發現一名老翁，在港島東區走廊近城市花園對開的行車路上徘徊，險象環生。

警員接報後趕往現場了解，期間接獲一名的士司機報案指，發現一名老翁倒臥在東行線的快線上，不省人事，但現場並無任何車輛停下。警員及救護員趕至現場營救，可惜事主當場證實不治。警員用帳篷將死者遺體覆蓋。案件列作「致命交通意外」跟進，而報案之的士亦在場協助調查。

上址東行線合共四線行車，警方將右邊三條線封閉調查，只餘下一條行車線可供其他車輛駛過。就現場所見，上址路面遺下一些撞毀的汽車零件，包括沙板及側鏡等。

警方正調查事件是否涉及交通意外不顧而去、並正了解車禍是否涉及不止一輛汽車。而現場地面亦遺下懷疑是死者所屬的物品，包括鞋及身份證等。此外，亦有一些懷疑是骨頭碎片及肉碎，懷疑屬於死者。死者年約75歲。

現場遺下撞毀的汽車零件，警員在場調查。(賴南秋攝)

現場遺下疑是汽車側鏡後蓋的零件。(賴南秋攝)