【暴動案】125信為「美國隊長」求情　劉小麗形容單純不計較

2016年農曆大年初二旺角發生騷亂中，涉及梁天琦及有「美國隊長」之稱的容偉業等人的案件，經受審後只有容偉業被裁定罪成，他與審訊前已認罪的被告袁智駒，今（4日）於高等法院判刑，兩名審訊被裁脫罪的被告，亦有到場支持容，而容的律師求情時，呈上125封求情信，當中包括多名立法會議員，律師又叫法官考慮容患有自閉症，不宜判他阻嚇性刑罰，因為坐監對容分外艱難，劉小麗等亦有為他求情，指他單純不計較。律師則指判以重刑只會令他更偏執。

有「美國隊長」之稱的被告容偉業，共面對7項罪名，只有一項襲警、兩項暴動罪成，並有一項非法集結未有裁決，其餘控罪不成立。（余俊亮攝）

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兩脫罪被告到庭支持

容經審訊後被裁定2項暴動，及1項襲警罪成。本案去年11月開審時，除了容原另涉3人名被告，包括：梁天琦、李諾文及林傲軒，但三人被指在旺角砵蘭街暴動的罪行，全部均在審訊後裁定罪名不成立。已無罪在身的李及林，今有到法庭支持容，在休庭時他們更有走近犯人欄與容聊天，此外，前立法會議員吳靄儀，及榮休主教陳日君亦有到庭旁聽。

容難明指令服刑更艱難

庭上透露就容偉業的心理報告，內容顯示他工作記憶及處理速度方面較差，但智商屬正常水平，容的代表大律師郭憬憲稱，望法庭考慮容患有自閉症，若判處容監禁，容的情況會令他難以吸收懲教人員的指令，即使指令簡單，他的接收時間亦較慢，或致他在獄中生活比常人困難。再者，長期監禁會令自閉人士變得偏執，出獄後難以再次適應千變萬化的社會。

劉小麗亦有為「美國隊長」容偉業求情，並在其facebook貼上與容等人的合照。（資料圖片）

多名立法會議員求情

郭大狀亦引述案例稱，法庭不應對容判處阻嚇性刑罰，又冀法庭考慮到容患自閉症，如案例般給予6個月刑期扣減。郭大狀亦呈上超過125封求情信，將容的成長經歷娓娓娓道來，當中亦包括立法會議員張超雄、毛孟靜、鄺俊宇、榮休主教陳日君、天主教香港教區輔理主教夏志誠等的信件。

劉小麗指容單純熱誠不計較

前立法會議員劉小麗日前亦在Facebook上公開為容撰寫的求情信，劉小麗稱已認識容長達4年，形容他的個單純、熱誠不計較、待人處事上的克制自重的人。對於容要「付上的沉重代價」感到不岔，又提到初時在義工大會認識他的情形，形容他不計較「光環」，向她說「這些都是對香港好的事，只要是對的事就可以了。」

指容一心想令弱小的人得到保護

劉小麗指容默默地做他認為有助推動香港民主自由的事情，直指容不過是懷着一個十分簡單的渴望而行事，就是希望香港得到民主自由，希望弱小的人都得到保護。他背後的推動力既不是為逞威風的名利心、不是流氓式的張狂、更加不是貪念或仇恨心。法庭着實不需要長期囚禁這顆單純為追求民主自由行事，沒有意圖去傷害別人的、善良的心靈於監牢之中。

代表袁智駒的大狀將於下午進行求情陳辭。

案件編號：HCCC408、HCCC408A/2016