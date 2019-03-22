【暴動案】梁天琦脫罪向支持者揮手　李諾文林傲軒哭至眼紅

在高院審理的暴動案，其中兩名被裁定脫罪的被告林傲軒及李諾文，均經歷過兩次審訊，二人在得知裁決的一刻，即淚灑法庭，李更哭至雙眼通紅，在庭上已不停拭淚，而林離開法庭時即親吻女友，連在旁的律師團也勸他不要再哭。至於仍要就另一項暴動罪服刑的梁天琦，他在步入羈留室前，向坐在公眾席支持者揮手微笑，支持者雙眼通紅以微笑揮手回應。李諾文離庭時透露，某程度後悔當天參加了該活動。

兩名獲判罪名不成立的被告林傲軒及李諾文，得知裁決後均哭至眼紅。（朱棨新攝）

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眾被告原本互不相識

李及林去年也與梁天琦，與及另一名被告林倫慶，一同面對過一次審訊，當時陪審團未能就李、林傲軒及梁的一項暴動罪名達成有效裁決，故三人才要面對今次重審，當時唯一獲裁罪名不成立的林倫慶曾透露，其實他們這幾名被告，在本案前均互不認識。

而李、林及梁等三人，今年再次經歷審訊，最後李及林均被判無罪，二人即喜極而泣，梁天琦亦即鬆一口氣，並面露微笑。

林傲軒離庭時已沒有再哭，但雙眼略為浮腄。（余俊亮攝）

容偉業有罪神色凝重

今次重審，旁聽人士亦明顯較去年少，但仍有不少支持者每天到庭，他們得知今次裁決，亦即刻歡呼及抹淚，唯獨今天才被裁定罪成的「美國隊長」容偉業，卻神色凝重，憂心忡忡。

容偉業的代表大律師指，有結果前容已表示擔心，但同時指他亦很冷靜。大律師補充，因容有自閉症，要向他解釋相關程序不易。對於未達成比數的控罪，大律師指他們的角色被動。

李諾文稱某程度後悔當天參與了當天的活動。（余俊亮攝）

李諾文脫罪後攬著律師

李諾文激動得不停抹淚，並與多日來到庭旁聽的女友相擁，直說：「去旅行。」被問到此刻最想感謝誰時，李攬著其代表律師姚本成表示「最想多謝Thomas」，姚大狀亦搭著李的肩膀帶笑一同步出庭外。李又在庭外稱：「放心哂、無哂壓力。」他說現時會先休息。被問到是否有說話向陪審團表達，李稱：「多謝。」他指某程度後悔參加當日的活動，而他拒答日後會否再參加社運。

代表梁的律師也眼紅

代表梁天琦的大狀馬維騉在裁決後亦顯得眼紅紅，他直認陪審團商議期間感到十分緊張，現時心情激動之餘「好開心」，亦感嘆「完成左一個咁難既任務」。