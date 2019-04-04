地球之友前助理經理涉欺詐　以假學歷獲職騙40萬薪酬　案5月再訊

香港地球之友慈善有限公司前助理經理，被指用虛假學歷及專業資格騙得該職位，並每月支薪逾3.1萬元，共約期內獲40萬元薪酬，從而被控欺詐罪，案件今（4日）於東區裁判法院提堂。被告毋須答辯，繼准以1萬元保釋。案件押至5月23日再訊，以等候法律文件及意見。

被告黃國樑，58歲，被控一項欺詐罪。控罪指，被告涉嫌於2017年2月14日至4月24日期間，向香港地球之友虛假地表示他持有香港浸會大學頒發的經濟學碩士學位，及為中國註冊會計師協會的附屬會員，並意圖詐騙而誘使香港地球之友聘用他，導致他獲得利益或香港地球之友蒙受不利。

訛稱浸大經濟學碩士

廉署調查發現，浸大無開辦任何名為經濟學碩士的課程，而中國註冊會計師協會不設任何附屬會藉。基於有關虛假學歷及專業資格，香港地球之友於2017年5月4日，以月薪逾3.1萬元聘請被告為助理經理，被告工作超過一年後提出請辭，於2018年6月7日生效，即受聘期間獲發共約40萬元薪金。倘若香港地球之友知悉被告的資歷並非真確，香港地球之友不會聘用他。

被告毋須答辯，繼准以1萬元保釋。案件押至5月23日再訊，以等候法律文件及意見。

案件編號：ESSC887/2019