廉署控「地球之友」前助理經理用假學歷求職　涉呃40萬薪金

廉政公署今日（2日）落案起訴香港地球之友慈善有限公司前助理經理黃國樑，控告他涉嫌欺詐，利用虛假學歷及專業資格，誘使該香港地球之友聘用他及他支付逾3.1萬元月薪，合共約40萬元薪金。被告已獲廉署准予保釋，以待星期四（4日）在東區裁判法院應訊。

廉政公署控告「地球之友」前助理經理用假學歷求職涉詐騙。（資料圖片）

被告黃國樑（58歲），香港地球之友前助理經理，控罪指，他涉嫌於2017年2月14日至4月24日期間，向香港地球之友虛假地表示他持有香港浸會大學頒發的經濟學碩士學位，及為中國註冊會計師協會的附屬會員，並意圖詐騙而誘使香港地球之友聘用他，導致他獲得利益或香港地球之友蒙受不利。

廉署調查發現，浸大無開辦任何名為經濟學碩士的課程，而中國註冊會計師協會不設任何附屬會藉。基於有關虛假學歷及專業資格，香港地球之友於2017年5月4日，以月薪逾3.1萬元聘請被告為助理經理，被告工作超過一年後提出請辭，於2018年6月7日生效，即受聘期間獲發共約40萬元薪金。倘若香港地球之友知悉被告的資歷並非真確，香港地球之友不會聘用他。

廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行。香港地球之友在廉署調查案件期間提供全面協助。