【港珠澳大橋】清明假期私家車連續3日免費行駛　毋須繳通行費

明天是清明節，運輸署表示，由明日零時零分起至4月7日午夜12時，小型客車行經港珠澳大橋前往珠海或澳門口岸，均無須繳付150元人民幣的通行費；而有關車輛行經電子收費車道（不停車），及人工收費車道（須停車）的安排，則維持不變。

小型客車於清明節假期免費通行港珠澳大橋。（資料圖片）

運輸署今日（4日）表示，根據港珠澳大橋管理局通知，由4月5日零時零分起，至4月7日午夜12時，大橋將實施小型客車免費通行政策，7座位及以下（包括司機）的載客車輛，即私家車及出租車，行經大橋收費站前往珠海或澳門口岸時，均無須繳付150元人民幣的通行費；而有關車輛行經電子收費車道（不停車）及人工收費車道（須停車）的安排維持不變。

大橋主橋位於內地水域，收費站亦位於內地範圍，運輸署表示，清明節假期免收小型客車通行費，屬全國性政策，由大橋管理局執行。運輸署提醒，持常規配額行走深圳灣的粵港跨境私家車，在上述假期間，仍未可取道大橋往返珠海，免手續試用大橋往返珠海口岸的安排於4月29日才開始實施。至於持有常規配額行走落馬洲（皇崗）、文錦渡、沙頭角跨境通道的粵港跨境私家車，自今年2月25日開始，已可使用大橋，試用期為兩年。