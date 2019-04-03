誇張！網傳行李篋亂放塞爆城巴通道　知情者：勸極唔聽　隨時反罵

巴士在繁忙時間被乘客塞爆時有發生，但巴士通道被行李篋塞爆又見過未？今日有網民在facebook群組分享「巴士奇觀」的相片，只見一輛城巴的下層通道被胡亂擺放的行李篋塞爆，其他乘客根本難以上落，但通道一旁的行李架仍有空位卻無人使用。其他網民炮轟涉事乘客極自私兼危險，隨時行李亂飛傷及他人，甚至影響行車安全。城巴回覆指，巴士車廂內已有告示提醒乘客放好行李，並會有行李服務員協助放置，確保行車安全。 知情人士向《香港01》透露，事件發生在來往港珠澳大橋香港口岸及欣澳站的城巴B5線上，行李屬有導遊帶領的旅行團。據了解，不少駕駛該路線的車長大吐苦水，指現時有不少乘客亂放行李，車長出聲勸阻非但無人理會，反而動輒被乘客責鬧，更指自來往港珠澳大橋的巴士路線開通後，前線車長壓力有增無減。

有巴士業界人士表示，在網上流傳的「行李陣」相片攝於4月1日，車輛是城巴的B5線，當時車長已多次呼籲乘客放好行李，但無人理會。（fb群組「巴士的事討論區」圖片）

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乘坐任何公共交通工具，個人行李都不應阻礙道路，但今日有網民在facebook群組「巴士的事討論區」發文，以「GoGoBus」去形容一張照片，該輛行走港珠澳大橋香港口岸的城巴下層通道，被大量行李篋塞滿，目測最少有14件行李東歪西倒地放在地上，有多名穿着橙、黃、白色外套的乘客坐在下層，其中一人站在行李堆中提起行李，但通道完全被「塞死」，後來的乘客無論是想往上層或下層後排，全都「此路不通」。

上載相片者留言指：「留意相片右邊嘅行李架係有位㗎。」只見行李架第一層空空如也，而第二層似乎仍有地方可擺放多些行李，與地面的「篋陣」成強烈對比。有網民形容情況看起來「地攤賣篋」，又質疑其他乘客如何上落，「跳過啲篋進入車廂？」。許多網民直斥亂放行李的乘客極度自私，因行李擺放不穩，可能傷及乘客或影響行車安全。有網民建議索性將接載旅客的巴士下層用作擺放行李，上層才坐人，並仿效廉航公司，將行李逐件收寄艙費，形容「城巴需要城管巴士」。

就乘客亂放行李問題，城巴回應《香港01》指，據《公共巴士服務規例》，乘客可無須繳付額外費用而攜帶總重量不超逾5公斤及總體積不超逾 0.1 立方米的物品登車。巴士車廂內已貼有告示，提醒乘客善用行李架空間，垂直擺放行李及照顧好隨行物品，而《乘客須知》亦有提醒乘客有關可攜帶物品的尺寸。

發言人強調乘客登車時，乘客服務員或行李服務員會指示乘客放置行李的位置及方法，並適時提供協助，確保行車安全。若乘客放置行李的位置不正確，車長、當值站長、乘客服務員或行李服務員會禮貌作出提示。

有知情人士透露，來往口岸的巴士設計，是預計用來接載旅客往機場，行李架的空間雖然有限，但仍足以應付機場乘客。但自從口岸巴士開通後，愈來愈多旅客帶大量行李坐車，「愈嚟愈大件，愈嚟愈多，愈嚟愈冇咁整齊」。

《香港01》記者聯絡到另一名了解在口岸接載旅客情況的巴士車長，他透露自已駕駛的路線亦有途經港珠澳大橋香港口岸，而「行李塞通道」是巴士同業近年經常遇到的情況。據他了解，網上瘋傳的相片攝於前日（1日）一輛城巴B5線上，當天「九成都係旅行團跟住導遊上車」，故團友都穿着跟團服裝，由於乘客亂放行李，最初上車的人只能「楔」過去，後來行李愈堆愈多，只能大步「檻」過去，甚至跳過去，更形容「運動員就喺呢到訓練出嚟」。據悉車長當時發現情況混亂，已多次呼籲乘客把行李放上行李架，但都無人理會。

受訪的車長駕駛機場路線，他稱過去行李亂放的情況亦有發生過，但並不算太嚴重，最少車長開聲勸喻後，乘客亦「講得聽」，但近期情況愈來愈失控，「投訴文化愈嚟愈嚴重，有咩事就賴我哋，為前線員工製造好大壓力」。

該車長表示，因應港珠澳大橋口岸開通後，許多乘客攜帶大小二件行李上巴士，城巴特意開設新職「行李專員」（行內簡稱，正式名為「行李服務員」 ），有關安排引起前線討論。巴士常見的「維站」職員，主要在繁忙中轉站指示乘客上落，但新設的「行李專員」，則要應付口岸及機場情況，而這班專員目前仍未上班，難以抒解前線壓力。

該車長引述駕駛機場線的同事遭遇，指有乘客將行李「轆掂地」放在輪椅位，由於登車人數多，同事未有為意。到巴士開動時，該件行李便隨着車速在車內「嘭嘭聲」撞來撞去，同事多次要求乘客放好行李，卻無人理會；結果有一次停車開門上落客，整件行李就飛出車門外。同事唯有到上層找行李主人，要他下車拾回行李篋，再放回行李架上。該同事形容事件相當危險，「港珠澳上車旅客行李好多都好重，如果撞到人，後果好嚴重」。

巴士車廂雖設有廣播系統，該車長透露，開廣播呼籲乘客放好行李，非但被乘客漠視，反而不時招來乘客辱罵，令車長十分為難。他又指行李混亂的問題主要出現於連接口岸的城巴上，慨嘆有城巴車長曾向公司反映壓力沉重，尋求更多支援，無奈只得到官腔回應，公司叫車長們多呼籲乘客放好行李，「撳10次不停播都唔會有人理」。