登珠峰遇雪崩險喪命　港人挑戰洛子峰不為登頂　冀記錄氣候變化

本港近年經歷超強颱風「天鴿」和「山竹」的吹襲，喚醒港人對氣候變化關注。但原來遠至世界最高峰珠穆朗瑪峰，雪崩、冰川融化每日不斷重複，令無數登山者、雪巴人長眠當地。去年成功登頂的港人黃偉建憶述自踏上珠峰起，每日都活在恐懼中，即使睡覺，也聽到冰川「劈哩叭啦」在倒退；登頂後，沿路的安全繩竟被冰雪掩埋，一失足就會墮崖，一步一驚心。 眼見氣候變化已危及登山者性命，黃偉建決定於今日（6日）前往世界第四高峰、位於尼泊爾的洛子峰，用影像記錄該國承受的氣候變化，採集泥土及冰雪樣本化驗，並每日記錄山上的天氣資料，一切一切，只為了告訴香港人，氣候變化正影響我們。

黃偉建登上珠峰的一刻。（受訪者提供）

每晚聽到冰川倒退聲

有20多年攀山經驗的高海拔登山運動員黃偉建，去年5月成為第九位登上珠峰的港人。成功伴隨恐懼，登山必經的絨布冰川埋葬不少前人，黃偉建亦有心理準備：「當你行上珠峰任何一個位置，都是經歷死亡。」登頂前，黃先在山腰的營地適應，每晚都聽到「劈哩叭啦」，冰川在倒退，每日都要重新紮營，生怕被沖走。「今晚睡覺石頭在這裏，到翌日該石頭已經消失，那石頭足足一噸重。」

要攀上珠峰，需跨過一個個冰隙。黃偉建引用十多年前的相片可見，當時需要用五條鋁梯連接，但隨着冰川融化令冰隙收窄，現在只需用三條鋁梯就可跨過。幾經辛苦到頂，成就創舉的下一刻竟是與死亡擦身而過。登山者需身繫安全帶再連繫繩索，但雪崩卻覆蓋了繩索，黃偉建只好於懸崖邊緣，在沒有安全裝備的情況下探路下山，稍一不慎，就成亡魂。黃偉建能平安歸來，但在旅途中，一名雪巴人腳下的雪卻突然崩塌，一去不返。

黃偉建在珠峰紮營期間，每晚都聽到冰川移動的聽音，為了不被沖走，需重新紮營。（受訪者提供） 融雪致前人遺體重現 黃偉建去年本想同時登上尼泊爾的洛子峰，但敵不過天氣，只好留下遺憾，但亦改變了心態，從欣賞大自然，變為關心大自然。今天，黃偉建出發挑戰8,516米高的洛子峰，伴隨氣候變暖，冰川消融，一些雪藏多年的登山者遺體已重新暴露，黃亦不再以登頂為目標。 黃偉建事先向天文台借儀器，將每日記錄當地的溫度、濕度和風速等資料。此外，他亦會嘗試採集山上的泥土和冰雪樣本，帶回香港供大學化驗，冀從化學角度了解氣候變化對當地的影響。 除了一堆冰冷數據，還有活生生的「氣候難民」。黃偉建將訪問尼泊爾村民，包括向居民索取數十年前的照片作對比，以及透過年長的村民口述影像，比較氣候變化對當地環境的改變，如冰川闊度增加了多少，植物生長增加還是減少。黃偉建坦言，登頂與否並不重要，最重要是將氣候變化的訊息帶給港人。

登山者需身繫安全帶再連繫繩索，但雪崩卻覆蓋了繩索，黃偉建只好在懸崖邊緣探路下山，稍一不慎，就成亡魂。（受訪者提供）

冰川融化減淡水供應

洛子峰對不少港人而言，遙不可及，冰川融化與香港人有何關連？綠色和平資深項目主任楊凱珊解釋，冰川融化最大的影響是淡水供應，地球有97%的水源是海水，只有3%是淡水。而3%的淡水當中，有九成儲存在冰川內。當冰川融得愈來愈快，面積愈來愈小，淡水供應愈來愈少，直接影響香港水供應。

單憑黃偉建一人之力，能否喚醒港人對氣候變化的關注？他坦言不能，但仍會盡力。

這需要所有人的行動，每個人都要付出。你要在生活上作改變，你有沒有過度浪費?有沒有過度消耗?資源上有沒有過份虛耗?這是需要透過教育去做，並非我一個人告訴你，所有人就可以改變他的行為意識。 高海拔登山運動員黃偉建

黃偉建將挑戰洛子峰，期望可記錄氣候變化，將訊息帶回香港。（張雅婷攝）

黃偉建攀登洛子峰旅程：