【攀山】征珠峰前海外集訓不簡單　港隊提早感受嚴寒與烈風

由不太相熟的同道中人，變成同生共死的夥伴。 在資深登山家曾志成的號召下，盧澤琛、黎樂基及張志輝因緣際會，經歷過去一年的攀山訓練後，即將啟程，代表香港挑戰世界第一高峰、高8848米的珠穆朗瑪峰。

領隊曾志成3次登上珠峰頂，可說是香港最熟悉珠峰的人；在今次旅程，他將留駐大本營，指揮大局。3名隊員雖未曾登珠峰，但隊長盧澤琛是冰雪攀登及山藝雙料教練，有20年海外爬山經驗。張志輝及黎樂基皆是山藝教練，前者是香港冰攀代表，曾到瑞士作賽，後者足跡踏遍西藏、青海、四川等地。

有3次登上珠峰頂經驗的曾志成（右二）是攀山隊的領隊，盧澤琛（右一）、黎樂基（左一）及張志輝（左二）將挑戰登頂。（張浩維攝）

珠峰天氣嚴寒，隊員將要穿上down suit及特製保暖鞋。（2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊Facebook）

首次日本集訓互相認識

黎樂基坦言：「之前我們雖然知道大家是誰，但其實不太認識。」

曾志成、盧澤琛、黎樂基及張志輝都是香港獨當一面的登山家，因為挑戰珠峰，聚首一堂，結成隊伍。去年3月，他們首次到海外集訓，在日本的雪山上訓練。曾志成笑稱首次集訓有不少烏龍事，他說：「第一次是磨合，認識大家，試過有人不見地蓆，有人就不小心割穿了營帳。要一起經歷過，才會有互相了解，第一次去的地方不是很遠，就試一試大家體能狀態。」在追問之下，他笑言：「是我心急拿東西，結果割穿了個營。」

香港攀山隊首次集訓到日本。（2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊Facebook）

首次集訓到日本，主要目是是磨合，讓各隊員互相認識。（2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊Facebook）

美國集訓感受珠峰嚴寒

曾志成為攀山隊策劃訓練，共4次海外集訓，經過在日本的磨合後，他們去年夏天到美國阿拉斯加挑戰北美最高峰迪納利山（Mt Denali）。迪納利山高6168米，這次旅程最大的挑戰是，全程自給自足，他們每日拖着滿載裝備和食物的雪橇，不斷上山。迪納利山也是七大洲七高峰中，技術要求較高的山，登頂成功率只有約45%。

之所以選擇迪納利山作訓練，因為其氣溫與珠峰接近。曾志成說：「我們沒有挑夫，環境也很凍，攻頂那日的氣溫比珠峰還要凍。我們故意去選這些山，去模擬珠峰的環境，同時測試到隊員在這些環境的心理質素。」黎樂基也說：「在美國那次經歷過最凍的天氣，美國（迪納利山）的氣溫跟珠峰很相似，零下三十幾到四十度。」

攀山隊第2次集訓在去年夏天到美國阿拉斯加挑戰北美最高峰迪納利山。（2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊Facebook）

+ 9 + 8 + 7

登南美最高峰感受烈風

香港攀山隊其後出征尼泊爾，在強風與厚雪間，於去年10月初登上高6476米的梅洛峰（Mera Peak），完成第3次訓練。去年底，他們出發到南美，挑戰南美第一高峰阿空加瓜山（Aconcagua）。阿空加瓜山高6961米，是亞洲以外的最高山峰。曾志成說：「這座山不難，行上去就可以，但要行到上近7000米，讓隊員認識自己在7000米高有什麼反應。」黎樂基還表示：「南美Aconcagua的風速就跟珠峰相似，可能要面對時速過百公里的風，環境跟珠峰很似，它跟美國（迪納利山）都有珠峰的特點。」

攀山隊第3次集訓在去年10月初登上高6476米的梅洛峰。（2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊Facebook）

+ 8 + 7 + 6

經過4次集訓，幾位隊員異口同聲，認為默契大有進步。張志輝說：「默契一次比一次好，第二次去美國時，我們一路建立默契，分工合作，有些朋友平整營地，開始起營，有人準備煮食。」黎樂基也說：「在山上，默契是很重要的。現在一上到去，就會各自分工，節省很多時間，避免不必要的誤會。」

盧澤琛難忘輪流負糞袋

除分配工作外，他們亦會分配各人攜帶的小組裝備。隊長盧澤琛難忘一件特別的裝備，他說：「過去兩次訓練去其他國家的國家公園，衛生管理很嚴格，我們要將自己的排泄物帶走。我們會有盛載糞便的桶及袋，將所有隊員的排泄物放入去，我們就要輪流負責這項工作（揹負糞袋）。」張志輝笑言：「這項工作很有挑戰性！」

盧澤琛、黎樂基及張志輝在第4次集訓登上南美第一高峰阿空加瓜山。（2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊Facebook）

盧澤琛回憶過去集訓，他們未曾有大爭執，「爬山的時候，體能會下跌，你的真性情及你的脾氣都會走出來，隊友之間受不受得到？彼此能否忍讓及繼續合作呢？在這幾次訓練，大家做得不錯，其實我們3個都很溫馴，都沒有拗撬，大家關係更融洽。」相比了解隊友，曾志成就認為了解自己更重要，「避免到時上到去，出現你以為得但原來不行的情況，最緊要認識自己在高山環境下的身體反應。」

集訓曾凍傷手指

香港攀山隊完成4次集訓，並全都順利登頂，但手腳凍傷難免。盧澤琛說：「未試過嚴重受傷，很幸運，但有一些輕微的肢體凍傷，例如手指腳趾。最嚴重的那次是去完阿拉斯加回來，我們個別都有手指凍傷了，要個多月才復元，有點麻痺的感覺。」張志輝感嘆上珠峰都一定會面對這些情況，唯有提醒大家更注意保護雙手。

曾志成是攀山隊領隊，他會做大本營經理，控制日程，監察住隊員的身體狀況，決定攻頂日期。（顏銘輝攝）

隊長盧澤琛有豐富的海外爬山經驗。（顏銘輝攝）

攀珠峰經費逾百萬

出征珠峰，不但考驗隊員體能、技術及態度，而且所費不菲，曾志成透露整個計劃由訓練到攀珠峰，經費逾百萬。他說：「我覺得已經很划算，因為我們很多東西都靠自己，減省當地公司的支援。我們都要找當地嚮導幫手，但收費較相宜，而且我們有贊助商，不用自己出錢買裝備，都節省不少。」

香港攀山隊與中國登山家「無腿勇士」夏伯渝合照，夏老師祝福港隊順利登頂。 （顏銘輝攝）

他們將於在4月3日離開香港，整個旅程約兩個月，預計在5月20日的那個星期登上珠峰頂。談到登頂後會做什麼，盧澤琛原來已有打算，「我會考慮帶一枝旗，上面寫住所有支持我的人，多謝他們的支持，陪住我上世界最高的地方。」

黎樂基則有點吞吐地說：「都可能會，可能老婆要我帶隻公仔上去。」隊友們紛紛大笑，曾志成更問他是否迪士尼那些大公仔，黎樂基尷尬地說：「應該是細細隻的。」張志輝的答案就令兩位隊友都微微點頭，他說：「我未想到（帶什麼），但我會感恩這座山准許我上去，多謝身邊的人。別說上頂，都要身邊很多人及贊助商支持，我才有登頂的機會。」