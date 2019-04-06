【廉政行動2019】前小拔教師爛賭騙家長70萬入獄　夫不離棄助重生

從名校教師、家住千呎大屋，淪為階下囚，全因一個「賭」字。曾在拔萃小學（簡稱小拔或舊小拔）任教的劉鳳茵，一次踏足麻雀館的經歷，「以小博大」的刺激過程成為她產後抑鬱症的「解藥」，賭癮深種，甚至放工坐直升機「過大海」繼續賭，曾因賭輸錢而被人「夾番嚟香港」。一個賭字令她拖欠數之不盡的債項，她想出以「誠意金」名義向5家長欺詐70萬款項「填氹」，最終被判入獄13個月。 出獄至今剛好十個年頭，劉鳳茵直言「諗起都驚」，但她卻因為丈夫的不離不棄，終在鐵窗中醒覺，立志要成為好太太、好媽媽。 她的故事，今晚（6日）將搬上電視螢幕，首集《廉政行動2019》描繪整個經歷，她希望能將正面信息帶「入屋」，「希望大家唔會最後一刻先知衰」。

劉鳳茵於拔萃小學任教的13年間，和年齡相差十年的丈夫婚姻美滿，更「雙囍臨門」，升職同時懷有身孕，成為「人生勝利組」。（羅國輝攝）

走入麻雀館 種下賭根

在攝影師鏡頭前的劉鳳茵，外表看來與一般婦女無異，誰也想不到她卻是十多年前哄動一時的拔萃小學誠意金案件主角。

在單親家庭長大的劉鳳茵，1994年從浸會大學音樂系畢業，其後便取得九龍塘拔萃小學音樂科教師的教席，從此平步青雲。於任教的13年間，曾獲得兩次晉升機會，當時的薪金和職位只僅次於校長。同時，她和年齡比她年長十年的丈夫婚姻美滿，更「雙囍臨門」，升職同時懷有身孕，她說，兩夫婦月入逾十萬元，形容自己「有家庭」、「有事業」、「有物業」，是「人生勝利組」。

每日花4000元坐直升機過大海

惟兒子出生後，劉鳳茵的情緒開始出現變化，產後抑鬱加上升職後同事漸漸與她疏遠，令她失去上班的動力。一次因美容院治療師的驅使下，令她首次踏足麻雀館，在刺激的氣氛中不知不覺間染上嚴重賭癮，越賭越大，成為澳門賭場的常客，由間中課後到麻雀館娛樂一番，到每日花4,000元以直升機來回「過大海」博一博。

劉鳳茵坦言，在賭枱的博奕令人難以自拔，「曾經試過一鋪贏幾十萬，但當時輸嘅錢已經數唔清喇，爭落好多好多錢，你諗吓我𠵱家出咗獄十年，我哋到𠵱家都仲還緊錢。」欠債纍纍，為了填氹和繼續有本錢去賭博「翻身」，她不惜賣樓，更向銀行、財務公司、「大耳窿」和朋友等借錢，「賭完又借，借完又賭，希望博咗先，賭返個本返嚟。」劉鳳茵憶述當時由家住千呎，到母親亦賣樓幫自己還錢，最終五人需一同搬至600呎的單位，仍惶惶終日深怕「債仔」追上門。

在《廉政行動2019》中由藝人楊詩敏飾演劉鳳茵，而她正正希望透過「入屋」劇集帶出正面信息，希望觀眾能以此作警惕。（廉政行動2019劇照）

劉鳳茵憶述及後被廉署拘捕的情形猶如拍電視劇，廉署在人贓並獲的情況下將劉鳳茵拘捕。（資料圖片）

曾經試過一鋪贏幾十萬，但當時輸嘅錢已經數唔清喇，爭落好多好多錢，你諗吓我𠵱家出咗獄十年，我哋到𠵱家都仲還緊錢。 劉鳳茵

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用「誠意金」名義向家長收錢

當時她丈夫已無計可施，更為她辭職以取得公積金幫忙還債，但猶如無底深潭的債務令丈夫一度尋死，惟種種威嚇仍未能令劉鳳茵「收手」。剛巧她在學校負責處理收生事宜，因「大耳窿」追數追至學校，遂向5名希望兒子入讀該校的家長，以「誠意金」名義騙取他們合共70萬元的款項用以還債。

劉鳳茵憶述後被廉署拘捕的情形，「好似拍電視劇咁」。她當日相約其中一名家長在又一城吃飯，準備交收「誠意金」，突然間有數人從後把她捉住，她因受驚隨即在商場內大叫。及後廉署人員表明身分後，與她交代事件緣由，並將她帶回當時仍位於中環的廉署總部協助調查。在人贓並獲的情況下，劉鳳茵從未想過否認控罪，亦未意識到事件的嚴重性。

被捕後始知事件嚴重性

直至翌日黃昏，丈夫從廉署總部接回劉鳳茵，在坐上的士一刻，收音機正廣播著「九龍塘拔萃小學女教師劉鳳茵欺詐案」的新聞，她頓時發現自己成為全港新聞的頭條，明白自己犯下十分嚴重的罪行，直言「𠵱家諗返都驚，真係去到當刻先知咁大件事。」

劉鳳茵發現丈夫由始至終對她不離不棄，加上在信仰上得到安慰，亦令她慢慢重建正確的價值觀，立志出獄後要重新做人。（羅國輝攝）

入獄後丈夫不離不棄 紅雨仍舊探監安慰

劉鳳茵憶述，保釋等候判刑的一年半時間，是她人生最煎熬的時刻。她自言從被捕一刻已預定將被判入獄，「人生已經玩完。」所以在候判期間放棄自己，「橫掂都完，咁咪又繼續賭錢囉。」2008年9月23日，劉鳳茵被判入獄30個月，因認罪及扣減假期後，最終被判入獄13個月。

回想入獄第一晚，劉鳳茵現在仍會感嘆，「係永遠唔會忘記嘅一晚。」她當時不斷反思自問，「咦？點解我會喺到嘅？」患難見真情，她丈夫由始至終不離不棄，即使母親曾勸丈夫與她離婚，甚至於自己被捕後，丈夫受盡千夫所指，被責罵容許太太犯法，一切都無損兩夫妻於締結婚時的承諾：此志不渝。

丈夫風雨不改，無論黃雨、紅雨或其他惡劣天氣下，仍舊定時到芝麻灣懲教所探監，安慰自己、陪伴她渡過漫長的13個月，期間更一直默默為她還債。

她在獄中亦受到更生會影響，在信仰上得到心靈安慰，亦重建正確的價值觀。及至出獄前母親的一封信，信上道：「失去一切亦不要緊，最要緊是改過自新，重新做人。」家人的扶持，令劉鳳茵立志出獄後要成為稱職的好太太、好媽媽，以及母親的好女兒。

劉鳳茵任職時的拔萃小學，小六學生可直升直資名校拔萃男書院（大拔），因而對男童家長趨之若鶩，想盡辦法入讀該校。（網上圖片）

廉署去年起籌備《廉政行動2019》，劉鳳茵是首個願意接受訪問的個案受訪者，她憶述去年與該劇編導許學文交談期間，許學文對其故事亦十分感動；兩人都希望透過「入屋」劇集帶出正面信息，因為日常生活中很易「行差踏錯」，希望觀眾警惕，「唔想大家到最後一刻先知衰。」

惟她指劇中因時間所限，與丈夫相關的深情戲份遭刪除，為此大感可惜；而劇中兒子遭綁架的劇情亦屬虛構，但現實中的確曾有「大耳窿」威嚇不還錢將對兒子不利。劉鳳茵笑言劇集播出，將會與家人同看，希望以自身經歷警愓大眾。