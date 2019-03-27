【廉政行動】監製林超賢為使命感同行15年　演員陳家樂︰警戒小貪

導演林超賢的警匪題材電影叫好叫座，畫面內槍林彈雨、正邪變幻。但執導廉政公署的劇集時，因為取材自真實個案，加入創作元素時須拿捏分寸，他笑言開車追截嫌疑人都不能「衝紅燈」等。但十五年來仍與廉署合作無間，今次更擔任《廉政行動2019》的監製，只因這是一個使命︰「好難得有個機會係，為香港做啲嘢。」 戲內飾演廉署調查員的男主角陳家樂亦形容劇本夠「貼地」，幾個故事呈現出貪污動機未必是「大奸大惡」，而是大家都有機會可能面對的抉擇，希望觀眾可以看到這一線之差作為警戒。

《廉政行動2019》監製林超賢和男主角陳家樂。（張浩維攝）

《廉政行動2019》四個單元分為︰名校小學女教師索款詐騙家長案、驗車中心職員寬鬆驗車案、星級食肆主廚收回佣案，及命名為《黃金枷鎖》的政府高官收受利益案。「反貪題目每一次都仍有可塑性，在真實的世界裡面不斷都有，觀眾都會似曾相識。」

林超賢認為，雖然故事並非峰迴路轉，但與四位導演及編劇傾談後有共識︰「『民生』就是今次的最重要的命題，可以同觀眾走得更近。」特別之處是四個故事由廉署兩位調查員主角陳家樂和陳瀅，串連起全部案件，並滲入了主角的成長背景，盡見生活中盡見貪污引誘。

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利益輸送就在身邊 生活中易踩界

陳家樂說，自己飾演角色是是「圍村仔」，其家人不少事都會沾上利益輸送，凸顯身分矛盾。林超賢解釋，最初構思是在生活裡會有好多這類模糊的事，「如平時去飲茶攞位，熟啲嘅有位，佢（男主角）因為廉署人員身分，就會叫阿媽唔好咁做啦。如果唔係可能都會跟阿媽入去。對公平公正嘅呢條線，即刻立起標桿。」

林超賢過去為劇集搜集資料，接觸多位真正的廉署調查員，「我都有問過，有無一啲踩界少少、無咁按常理出牌嘅同事，到頭來大部分都唔係電影中所見到嘅特色。」於是在塑造男女主角時都是捉住年輕人特質為主，「年輕，姑勿論係咪廉署，初生之犢都係熱血、衝動。」

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陳家樂小時候拒收小販請食魚蛋

陳家樂亦分享自己的童年經歷，「我阿爸以前係做小販管理隊，真係會有小販因為知道我阿爸職業，就會請我食魚蛋、馬豆糕。」但他每次都會被父親阻止，「我會喊哂話點解唔得。」長大就明白，底線在哪裡：「即使阿爸同個小販無直接關係，但我代佢收呢啲利益，會令佢好麻煩。」

陳家樂形容劇本「貼地」，不會簡單將貪污塑造成就是壞人的所為，動機未必是大奸大惡的，如劇集中的索賄款老師，在產後抑鬱下過界、做錯決定，「每一集都會講到，呢個人貪污既原因，而且個原因同我哋都好近，我哋都會有機會行咗呢條路，是一個警戒。」

「黃金枷鎖」展示「沒有硝煙的對抗」

最後兩集「黃金枷鎖」講高官貪污案，陳家樂直言是做最多功課的單元。林超賢亦提到，該故事複雜，導演李光耀認為選角十分重要，找來鄭則仕出演，「希望由有份量、演出到位的演員去做，面對一個咁有層次既人，點樣去角力。」雖然無激烈的槍戰畫面，但這一場「沒硝煙的對抗」，鬥智對峙展現戲劇張力。