【特別財會】市民逾期交稅涉款近30億　政府淨賺4.5億附加費罰款

立法會特別財委會下周開會，稅務局回覆立法會議員查詢時交代欠交稅款詳情。稅務局指，2018-19財政年度，截至2019年2月28日為止，稅務局已成功追討268,000宗拖欠稅款個案，而因逾期稅單所徵收的附加費罰款約4.5億元，涉及稅款近30億元。 稅務局亦指，截至2019年2月28日為止，仍未成功追回欠稅款項的稅單累積約161,800張。

稅務局公布，去年政府在追收逾期稅款時，徵收到近4.5億元附加費罰款。（資料圖片）

稅務局表示，納稅人如欠交稅款，局方會透過徵收附加費、發出警告信、發出追討欠稅通知書及經法院提出民事訴訟等方式積極追討。而根據目前稅務局的做法，如果納稅人未如期清繳第一期稅款，稅務局會在稅款上加徵全部欠稅的 5%附加費；若該納稅人在繳稅日期起計6個月後仍未清繳稅款，就會在該款額上再額外加徵10%的附加費，即逾期半年以上未交稅，須另付應繳稅款15％附加費。

而據稅務局提供的資料顯示，在2018至2019財政年度，截至2019年2月28日為止，稅務局共收得4.48億元的附加費。當中3.14億元來自5%附加費，1.34億元來自10%附加費。

資料顯示，在2018-19財政年度共有192,400張薪俸稅單被加收附加費，附加費金額達1.95億元，涉及逾34億元應繳稅款；屬是次徵收附加費的主要來源。

至於印花稅方面，在2018-19財政年度，截至2019年2月28日為止，共有12 123宗逾期加蓋印花的個案，涉及的逾期罰款為5,900萬元。