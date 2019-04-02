【空置稅】民建聯撐空置稅助市民上車　自由黨反對斥破壞自由市場

立法會房屋事務委員會昨日討論向空置的一手私人住宅單位，徵收俗稱「空置稅」的額外差餉。民建聯立法會議員劉國勳今日(2日)早上接受港台節目訪問時表示，該黨整體支持徵收「空置稅」，認為本港樓價及空置單位一直上升，訂立新措施可防止發展商囤積單位，影響樓價，從而協助市民「上車」。不過，他認為政府在推行上應考慮是否「一刀切」，即同時向豪宅徵收「空置稅」。他認為，若措施受惠目標是一般市民大眾，似乎對準向中小型單位徵稅會較為妥善，政府宜再向業界諮詢修訂的影響。

自由黨立法會議員邵家輝表示，反對政府推空置稅，認為會破壞香港自由經濟市場。（資料圖片）

不過，自由黨邵家輝受訪時重申反對政府徵收「空置稅」，認為未必可以協助市民買樓，因為額外稅項只會增加發展商建樓成本，最後他們將成本加幅轉嫁消費者承擔；其次，「空置稅」亦會影響發展商投地意欲，以及推出新單位的時間，「你迫佢哋將單位全部推出，搞到大冧市。」他又質疑政府所指的9,000伙空置單位計算過多，他指，若不計批出入伙紙後的單位，根據業界所指，目前一手私人住宅單位只有約3,000至4,000個。他質疑，「空置稅」破壞香港自由經濟，又未能協助市民「上車」，落實推行措施是否值得。