華仁小學告別舊校　家長舊生齊憶昔日　校長陳岡：過去已經過去

位於灣仔的名校番禺會所華仁小學將於4月23日搬去北角新校，並由半日制轉為全日制。校方在今日在灣仔校園舉辦告別晚會，邀請家長、教師、舊生前來最後留念，共同追憶昔日時光。儘管有被傳媒指控濫權在先，校長陳岡表示心情未受到影響，不回應任何日前被指逼老師寫道歉信的報道，強調今日只關於搬校與告別，更指：「過去已經過去。」

華小告別舊校。（盧翊銘攝）

陳岡介紹，番禺會所華仁小學從1961年政府批地到1971年正式建校，歷史悠久。因政府工程拖延，經歷四次拖延，因而準備已經充分。他表示除了部分前往北京接受「國民教育」的六年班的同學，學校其他近700名學生會一次性搬過去，並在4月23日復課。他又言，北角校園更大，方便學校行全日制，但同期過去另有兩間學校，屆時交通安排會是一個挑戰。華小返學時間將是最早，設定在7點35分。

校長陳岡：過去已經過去

當問及早前被指濫權，逼迫老師寫道歉信的事件，陳在告別晚會的發言中表示心情未受影響，告知記者不會回答相關問題，之後也不會再回复，直言學校搬遷是新的開始，「過去已經過去。」

華仁小學過去一直行半日制，因為地方限制，校長表示過去連老師開會都要分成兩次，「時間都用到好盡。」

舊生、家長回憶往昔：好唔捨得

當日有不少學生家長前來告別。家住深水埗的任太表示父親就是「華仁仔」，而丈夫及兒子亦都是。同場的丈夫更約上同班同學關先生一起前來，他告訴記者，這裡有許多與關先生踢波的回憶，兩人友誼從那時起一直至今，兒子又緣分般成為同學，「好唔捨得，但都是一個新的開始，始終地方開闊。」

講到半日制轉全日制的問題，任太表示遵從學校安排，今後三年班的兒子周六不用返學，亦算是多了親子時光。對於早前風波，她亦表示學校有學校的規矩，希望其他家長尊重校方，不要有太多投訴。

家住小西灣的黃生黃太今日亦帶著一年班的兒子Kyson前來，黃太更主動擔任義務家長，幫手裝點學校，她表示搬校後地點更近了，會很方便。Kyson亦告訴記者，新校更大，樓更多，儘管會懷念舊校，但也期待新校園。

畢業三年多的陳同學和盧同學今日也特登來學校告別，他們懷念在這裡的六年時光，但看著新校建起來，還是覺得是個好的開始。