【清明節】孝子賢孫注意！一文看清掃墓特別交通安排

周五（5日）是清明節，各位孝子賢孫都會掃墓祭祖。為配合市民掃墓，警方將於清明節期間在各區實施特別交通措施。

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港島區

1. 柴灣



封路



第一階段：車輛於四月十三日、十九、二十日、二十二日和二十八日，及五月一日，每日上午七時至下午六時可前往連城道以東的歌連臣角道。如有需要，警方可能實施第二階段交通安排。



第二階段：下列道路將於四月六日、十四日和二十一日每日上午七時至下午六時三十分封閉：由歌連臣角道前往紀念花園及火葬場的支路，靈車及送殯車輛除外；前往柴灣華人永遠墳場的支路；環翠里；連城道以東的歌連臣角道，專線小巴18M線、靈車、送殯車輛及持有許可證的車輛除外；連城道以西的歌連臣角道，專利巴士、專線小巴16A、16M和16X線、靈車、送殯車輛及持有許可證的車輛除外；連城道南行線，專利巴士、專線小巴16A、16M、16X和18M線、靈車、送殯車輛、持有許可證的車輛及前往環翠邨的車輛除外；連城道北行線，專線小巴18M線、靈車、送殯車輛及持有許可證的車輛除外；如有需要，介乎柴灣道與翡翠道的環翠道北行最左線。視乎交通情況，的士及公共小巴或可駛進連城道及右轉入歌連臣角道。

第三階段：下列道路將於四月五日及七日每日上午七時至晚上七時封閉：由歌連臣角道前往紀念花園及火葬場的支路，靈車及送殯車輛除外；前往柴灣華人永遠墳場的支路；環翠里；連城道以東的歌連臣角道，靈車、送殯車輛及持有許可證的車輛除外；連城道以西的歌連臣角道，專利巴士、專線小巴16A、16M和16X線、靈車、送殯車輛及持有許可證的車輛除外；連城道南行線，專利巴士、專線小巴16A、16M和16X、靈車、送殯車輛、持有許可證的車輛及前往環翠邨的車輛除外；如有需要，介乎柴灣道與翡翠道的環翠道北行最左線。



交通改道

因應上述道路封閉，以下道路將改道：介乎火葬場支路與石澳道的歌連臣角道改為單程西行；介乎柴灣道與翡翠道的環翠道東段改為單程西行。

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2. 薄扶林

四月五日、六日、七日、十三日及十四日每日上午七時至下午五時，由域多利道至碧荔道的金粟街將改為單程南行。



3. 香港仔

下列路段將於四月五日、六日、七日、十三日及十四日每日上午七時至下午六時封閉：貝璐道近香港仔華人永遠墳場；由石排灣道通往香港仔華人永遠墳場的支路。

九龍

1. 將軍澳

通往將軍澳華人永遠墳場的道路將於四月六日、十三日、十四日、十九日、二十日、二十一日、二十二日、二十七日和二十八日，及五月一日每日上午五時三十分至下午六時封閉，九龍巴士公司的１４Ｓ特別路線、靈車、送殯車輛及持有許可證的車輛除外。上述道路將於四月五日及七日每日上午五時三十分至晚上八時封閉。掃墓人士可選用位於高超道的通道或港鐵調景嶺站對面的石級行人路步行前往將軍澳華人永遠墳場。使用輪椅人士應經由高超道入口前往墳場。

2. 西貢

通往企壁山墳場的孟公窩路於四月五日及六日每日上午八時至下午五時封閉，持有許可證的車輛除外。

3. 鑽石山

下列特別交通措施將於四月五日、六日、七日、十三日及十四日每日上午七時至下午六時實施：



封路

通往鑽石山火葬場的通道，靈車及送殯車輛除外；介乎鑽石山殯儀館與中華電力分站的通道，靈車及送殯車輛除外；鑽石山殯儀館旁通往思親堂的通道，靈車及送殯車輛除外；毓學里，私家車及的士除外；慈雲山道以東的毓華街，私家車及的士除外。電單車可於四月十三日及十四日使用毓學里及慈雲山道以東的毓華街。



交通改道

車輛須沿蒲崗村道南行下山進出豐盛街或富山邨停車場；車輛須沿蒲崗村道北行上山進出宏景花園停車場；車輛可由蒲崗村道東行經慈雲山（南）巴士總站最東面的行車線駛往毓華街西行；沿豐盛街西行的車輛不准右轉入蒲崗村道北行上山方向；沿蒲崗村道北行上山的車輛不准右轉入豐盛街東行；由宏景花園停車場駛出的車輛不准右轉入蒲崗村道南行下山方向；沿蒲崗村道南行下山的車輛不准右轉入宏景花園停車場；由富山邨停車場駛出的車輛不准右轉入蒲崗村道北行上山方向；沿蒲崗村道北行上山的車輛不准右轉入富山邨停車場；沿蒲崗村道南行下山的車輛不准右轉入蒲崗村道學校村停車場；由蒲崗村道學校村停車場駛出的車輛不准右轉入蒲崗村道南行下山方向；沿蒲崗村道南行下山的車輛不准右轉入蒲良里對面的未命名道路；沿蒲良里對面的未命名道路行駛的車輛不准右轉入蒲崗村道南行下山方向；由慈雲山（南）巴士總站駛出的車輛不准右轉入毓華街東行，專利巴士除外；沿毓華里行駛的車輛不准右轉入毓華街東行。

4. 長沙灣

封路

永明里於四月五日、六日及七日每日上午七時至晚上七時封閉，持有許可證的車輛除外；永明街於四月五日、六日及七日每日上午七時至晚上七時封閉，持有許可證的車輛除外；永德路天主教墳場入口處的通道於四月五日、六日及七日每日上午七時至下午五時封閉，靈車、送殯車輛及持有許可證的車輛除外。

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新界

1. 和合石

下列特別交通安排將於四月五日、六日、七日、十三日、十四日、十九日、二十日、二十一日及二十二日實施：



封路（每日上午六時至下午五時）

橋頭路，靈車除外；銘賢路，專利巴士除外；和家樓路；和合石墳場內的所有通道。



交通改道

沿百和路北行近蓬瀛仙館的車輛不准右轉入百和路南行；沿百和路南行近港鐵粉嶺站的車輛不准右轉入百和路近蓬瀛仙館的停車場。

2. 沙嶺

由羅湖火車站通往羅湖道的邊境禁區將於每日上午六時至下午六時開放給掃墓人士，直至四月二十八日。

下列道路將於四月五日、六日、七日、十三日、十四日、十九日、二十日、二十一日及二十二日每日上午六時至下午六時封閉：羅湖道由其與文錦渡路交界處起至以西約二百八十米，即墳場管理處附近的路段，羅湖村居民及獲准停泊於港鐵羅湖站停車場的車輛除外；沙嶺道，沙嶺村居民的車輛除外。

3. 流浮山

下列特別交通措施將於四月五日上午八時四十五分至下午四時實施：從沙橋村及輞井村，沿深灣路向流浮山方向行駛的車輛，到達輞井新路時，須左轉入輞井新路前往天影路，專線小巴３５號線除外；介乎輞井新路與雲浮仙觀出入口的深灣路將改為單程東行；輞井新路將改為單程南行；沿天影路行駛的車輛不准駛入通往輞井新路的支路。

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4. 屯門

下列交通安排將於四月五日、六日、七日、十三日、十四日、十九日、二十日、二十一日及二十二日每日上午七時至晚上七時實施：



間歇性封路

青新徑；往青松觀及青松仙苑的通路。



交通改道

介乎青麟路與新福路的青松觀路改為單程北行；介乎良信街與青松觀路的新福路改為單程西行。



5. 葵青

永賢街及永孝街將於四月六日、十三日、十九日、二十日、二十一日及二十二日每日上午七時至下午五時封閉，靈車及專利巴士除外。

下列交通措施將於四月五日、七日及十四日每日上午七時至下午五時實施：介乎環宇海灣出入口與永順街的永德街南行線、永賢街，及介乎永德街與葵喜街的永順街將會封閉，靈車、專利巴士、專線小巴及的士除外；永創街、永孝街及永立街將會封閉；介乎葵喜街及永建路的永基路將改為單程南行，車輛須經永建路駛入永基路。



6. 沙田

下列道路將於四月五日、六日、七日、十三日、十四日、十九日、二十日、二十一日及二十二日每日上午七時至下午六時封閉：介乎悠安街與富山火葬場的下城門道，靈車、送殯車輛及專線小巴６４Ｋ線除外；排頭街由其與上禾輋路交界處起以西的路段。



7. 道風山

道風山路由其與百樂徑交界處以北的路段將於四月五日、六日及七日每日上午九時至下午五時封閉，道風山居民及道風山工作人士乘坐的車輛除外。



8. 荃灣

介乎老圍牌樓與圓玄學院的老圍路將於四月五日、六日及七日，每日上午八時至下午五時封閉，專營巴士、的士、專線小巴和持許可證車輛除外。封路期間，位於老圍路近二陂圳路、老圍舊巴士總站及圓玄學院外的所有收費錶停車位將暫停使用。在上述範圍內非法停泊的車輛，或在沒有事前警告的情況下被拖走。警方會視乎該區當時的交通及人潮情況實施交通安排。駕車人士應保持忍讓，並遵從現場警務人員的指示。

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另外，七人欖球賽亦在明日舉行，為配合活動，警方將於四月五日和六日實施特別交通安排，

（一）金鐘道西行線將於四月五日下午一時四十五分起實施間歇性封閉，直至人群散去及交通回復正常為止。



（二）下列道路將於四月六日上午十一時四十五分起實施間歇性封閉，直至人群散去及交通回復正常為止：雲地利道南行線；藍塘道北行線；成和道；黃泥涌道西行線；梅馨街西行線；春勝街北行線；桂芳街東行線；山村道西行線；山光道北行線；毓秀街東行線；集祥街；景光街西行線；奕蔭街東行線；載德街東行線。