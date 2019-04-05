【醫委會】陳肇始稱與醫生業界有共識　遺憾未能免海外醫生實習　

醫委會前日（3日）就放寬海外醫生實習開會，全數否決了4個放寬海外醫生實習期的方案。食物及衞生局局長陳肇始今日（5日）在網誌中透露，曾在三月初與醫生業界主要持分者會面，她指在會面中，與會者就增加合資格海外醫生來港服務有一些共識，而與會者原則上亦認同應該放寬海外醫生的實習要求，她對最終未能通過方案，感到遺憾及失望。

醫委會全數否決4個放寬海外醫生實習方案。（資料圖片）

陳肇始在網誌中表示，她在三月初與醫生業界主要持份者會面，與會者包括醫委會、香港醫學專科學院、香港醫學會、兩間大學醫學院、醫院管理局及衞生署的代表，共同探討對於公營醫護人手短缺的可行方案。在會面中，她認為與會者一致認同公營醫療系統醫生人手短缺情況嚴重，她特別強調醫管局的人手短缺情況最為嚴重，需要尋求解決方案。

已通過醫生執業資格試的海外專科醫生 原則上應放寬

陳又指，他們曾就增加合資格海外醫生來港，且於公營醫療系統服務有一些共識。對於那些已通過醫生執業資格試，並在公營醫療系統以有限度註冊，獲安排工作年期的海外專科醫生，與會者原則上亦認同應該放寬他們的實習要求。

醫管局的代表同時相信放寬相關實習要求，有助吸引更多非本地培訓專科醫生來港，在醫管局提供服務。惟醫委會會議中，未能通過放寬海外醫生實習要求，她坦言對此感到非常遺憾及失望。

目標以有限度執業形式聘100名海外培訓醫生

陳肇始在網誌中又提到，政府在2019/20年度的財政預算中為醫管局額外提供7.2億元經常資助，用作推出改善措施，提升士氣及挽留人才，當中包括一系列的短、中、長期措施。醫管局就透過有限度註冊形式聘請非本地培訓醫生，積極推行一系列改善措施，包括設立編外職位和改善有限度註冊的招聘和溝通策略。

醫管局將繼續與各持份者磋商，促進有限度註冊醫生的專科和實習培訓的安排，吸引海外醫生到醫管局工作，目標以有限度執業註冊形式聘請100名海外培訓醫生。