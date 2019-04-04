放寬海外醫生實習　醫委會主席暗指有人言行不一　團體：拿出證據

醫委會昨日（3日）開會討論放寬海外專科醫生實習期安排，委員未能在會上達成任何共識，最終全部否決4個方案，當中包括放寬海外醫生實習安排。醫委會主席劉允怡回應指，政治方面「講同做係兩回事」，不批評個別人士言行。 醫學會副會長林哲玄今早（4日）在商台節目表示，對投票結果感到意外，他估計反對者認為需要保留實習期。對於劉允怡的說法，林哲玄促對方拿出證據，更批評劉沒有承擔，「投票方式係佢自己決定。」 醫委會委員何栢良在另一電台節目則指，業界早前已就相關建議有討論，委員亦未有大量反對意見，認為建議全部被否決，主要與投票方法有關，明言對結果感到無奈及可惜。

對於4個放寬海外醫生實習安排全遭否決，醫委會主席劉允怡回應指，政治方面「講同做係兩回事」，不批評個別人士言行。（資料圖片）

林哲玄認為，昨日席間沒有否決整個豁免實習期提議，只是否決4個方案，他估計半年內可再提出其他方案，但相信需徵求法律意見才能有定案。

何栢良：業界早有共識 對結果可惜

何栢良指出，對投票結果表示無奈及可惜。他指出，醫生及業界早前已就相關建議有討論，醫委會亦未有大量反對意見。雖然細節上仍未有共識，例如在醫管局工作三年或五年才能獲免實習等，但整體上並無爭議。

他認為，是次建議全部被否決，主要與投票方法有關。他解釋，理想的投票方法，應是四個選項投票選出一個，若未有選項獲過半數，得票最多的2項應再投票。然而，根據上次開會的做法，卻要在四個選項中，有一項獲過半數才能通過，故最終全部被否決。

他又說，雖然自己對投票方法有意見，但根據議事規則，投票方式須由主席裁決，即使要修改議案條文，亦要獲批准，故明言對投票結果表示失望。被問及未來會否再就建議再度投票，他指出，議事規則列明，同一議題在6個月內不能再在會上討論，故未有仍需諮詢法律意見。

何栢良指出，對投票結果表示無奈及可惜。（資料圖片）

政府昨日晚上發聲明，對結果表示「遺憾及失望」，會繼續探討及推展各可行方案，以應付醫生人手短缺的問題。醫學會昨晚亦發聲明，指醫學會早有共識完全豁免上述醫生的實習期，對今次結果感到十分遺憾。