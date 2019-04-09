【佔中九子案】李永達：不信社運可一擊即中　搞民主無坐監講唔去

現年63歲的李永達，是佔中九子中年紀最長的一位，他的成長中已經歷過六七暴動、六四等，至2014年再親歷雨傘運動，李稱可能他經歷多，感覺不很深，並說：「我從來唔會覺得透過一次運動，會一擊即中。」對於今次被控，李稱會以平常心面對，更直言「預咗要坐監」，只是被控的情況與他預計的有點差，但李說：「喺香港搞民主運動而唔使坐監嘅話呢，唔係好講得過去。」但他隨即補充，這句說只是說他自己，並非針對年青人。 李永達今（9日)因參與佔中，被裁定一項罪成。

李永達稱在香港攪民主唔使坐監唔係好講得去，之後立即補充這句話是講他自己。（盧翊銘攝）

李永達被指在2017年9月28日下午，在金鐘曾指示示威者由行人路走到馬路，從而被控煽惑他人作出公眾妨擾罪。當時正是佔領運動的開始，李永達稱，他參與佔中前已有被控的心理準備，卻沒料到會以如此方式進行。

原料會被警方在馬路抬上車

對於黨友黃碧雲早前笑言「好彩有告」他，李永達表示民主黨確曾投入運動，不需以被控來證明。誠然，他有被捕的打算，不過最初的想法是警方會在馬路抬他上警車，刑責也有別於現時的控罪。儘管如此，他依然懷著平常心，「預咗要坐監」。至於刑期，「咁我覺得唔會點嘅，要坐幾耐咪坐幾耐囉。」

對於較早前另一被告邵家臻曾說，若判監希望可與李在同一監獄，李永達就謂獄中相見機會不大，因相同罪名的犯人通常會被分去不同監獄，且還會分倉，但他也說：「當然見到梗係開心啦。」

李永達新書《判刑前的沉思》，他稱整本書以手機iPhone語音撰寫，笑指語音顯示的文字有六成準確，餘下的他再作修改。（余俊亮攝）

+ 3 + 2

支持民主的都是進步的人類

李永達直言，他從來沒有想過支聯會或香港民主派可推倒共產黨──沒有武裝的香港市民如何推翻擁有軍隊坦克、飛機戰艦的政權？他認為共產黨若有劇烈變化，也會是自內部產生；香港人可以做的，是聲援內地的維權人士，集結力量。

「個概念就係你做個『進步嘅人類』，你對其他地區、國家啲人，喺你能力所及裏邊施以援手。」李稱不論抗爭方式為何，在他眼中，支持民主的都是「進步的人類」，應以此作為基礎。

信專權國家不會千秋萬代

李永達稱不是等「支爆」（大陸經濟崩潰），而是確信專權國家的人民始終會起來反抗。他續道，過去一百年民主國家多了數十個，縱使民主上上落落、會有退潮，但專權國家不會千秋萬代。

政治發展難以預測，自言怕悶的他解釋這正是對政治感興趣的原因之一。李說：「你可以去諗好多嘢，你可以策劃好多嘢，你可以安排好多嘢，但政治發展，尤其係大個啲嘢呢，從來唔會由你嘅主觀意志所安排。」

李永達稱可能經歷創傷太多，自言無雨傘傷痕。（資料圖片）

無預計雨傘運動有多大效果

他指戴耀廷提出的佔中計劃與實際爆發的雨傘運動全然不同。「呢啲唔係一個預寫嘅劇本嚟。」他又舉例指，修憲永續國家主席之位的習近平也猜不到特朗普會打貿易戰。

李直言無預計過雨傘運動可產生多大效果，他說2014年政府有了831決定，他心忖除非全港市民上街，否則中共不會改變計劃。他固然想政府撤回方案，惟力量有限，參與佔領就是為了凝聚更多群眾。

坦言無雨傘傷痕

「可能我創傷得太多，其實我感覺唔強。」李永達坦言沒有雨傘傷痕：「咁講好似好衰。但我從來唔會覺得透過一次運動，會一擊即中。」每代人都有其社會運動經驗，六四又令多少人避談政治？假如一直陷於無力當中，又豈能堅持至今。

他續說：「孫中山1912年搞革命，推翻滿清政府，有冇民主政體吖？冇呀。孫中山1925年過左身，有冇民主政體吖？冇呀。」華叔的「成功不必在我」記在李永達心中，不介懷未能親自見證民主來臨。「如果你真係信呢套嘢，你信民主就去做囉。」

對於年輕一輩不同意其說法，李永達笑言他後生也不同意司徒華。（Getty Images）

自言後生時也不同意華叔

他又說：「喺香港搞民主運動而唔使坐監嘅話呢，唔係好講得過去。」但他隨即補充，這句說的只是他自己，並非針對年青人。半退休的李永達現時主力培訓區議員，稱近期出版回憶錄《判刑前的沉思》才多了人找他訪問。他提到年青一輩的黃浩銘也不是完全同意書中所言，李淡淡地說：「正因為佢係新嘅後生仔嘛，佢嘅年代點會同意我。等如我80年代做學生會，我樣樣嘢都唔係同意晒華叔嗰喎。」

他說該回憶錄由他童年寫至後雨傘，又述及中共滲透的事例，旨在分享經驗供大家參考。面對審訊結果，李稱他抱著平常心：「如果我信民主唔係天跌落黎嘅，唔係共產黨畀我嘅，我就要爭取，我就要抗爭㗎啦，抗爭我就有機會畀人拉。」李說他沒有水晶球，只知道專政國家不會千秋萬代，民主運動也不會一蹴而就。