【佔中九子案】黃浩銘抗爭之心從未減　惟婚期再誤盼女友原諒

佔中9子之一的黃浩銘，是唯一曾就佔領運動而被判囚的人，他去年因佔旺清場阻執達吏執法，被裁定藐視法庭，被判入獄4個月，加上前年反東北撥款示威曾被上訴庭改判入獄，無論本案結果如何，黃都可謂有足夠的心理準備。即使一再面對檢控，從無減黃抗爭的心，更否認已變得溫和保守，惟令他最無可奈可的，反而是連串官司令他與相戀12年女友至今婚期未定，黃也嘆道，希望未婚妻原諒，又透露心中已有一個日子：「希望刑期唔會太長打亂我個計劃。」黃浩銘今(9日)被裁定兩項罪成。

黃浩銘被問及婚期，只盼女友原解。（梁鵬威攝）

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黃浩銘，被指在2014年9月28日佔領運動之初，曾用大聲公叫示威者留守及反包圍警方，從而被控以兩項妨擾罪。雖然案中對他的指控相對較輕微，但黃亦非沒有作最壞的打算。

希望能守住燭光

黃浩銘直言他沒有選擇所謂的正常生活，從政11年，原訂去年與女友結婚，最終因服刑而押後，現在佔中案又面對的最高刑罰為監禁7年，對於一再延後的婚期，黃謂：「冇理由同你結婚連度蜜月都冇得去，然後你就坐監㗎，咁樣對另一半唔好公平。」他望未婚妻體諒，也很感謝她，又說：「我心中己有一個日子，我地有時間。」

我只能夠講，今日繼續有力氣嘅人撐落去囉，守住燭光，保住佢囉。咁大風，頂頂先。希望咁大風嘅情況底下我哋個火都唔熄嘅。到真係冇咁大風啦，我地咪再點囉。 社民連副主席黃浩銘

覺雨傘運動未能發揮動員能力

黃浩銘謂，傘後有人走向激進暴力，出現光復行動及旺角騷動；有人變得犬儒，覺得做任何事皆徒勞無功，並質疑從政者的本心；有人堅持非暴力抗爭可行，而這就是他貫徹的抗爭路線。

他說的不只是選舉策略或對抗專政的方向，黃稱有反思過雨傘運動，認為當中未有做好組織工作，他說：「雨傘運動潰退唔係非暴力抗爭嘅失敗，而係我地組織力量嘅不足。」他指警方施發催淚彈後，台上領袖呼籲大家「罷工、罷市、罷課」，但一項也沒有發生，連教協也未能發動罷工。對手早就看穿抗爭只限佔路，佔領者上班，規模便會慢慢縮小，故一直拖著，不回應訴求。

黃浩銘稱雨傘運動之初，警方發放摧淚彈，卻沒有發展至罷工罷市。（資料圖片）

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「雙學三子」入獄幾十萬人上街

黃指這關乎動員能力，或是市民未有準備要付上如此代價，黃認為這次運動未有做成很大效果，主要是組織力的問題。他舉例指，工會與老闆抗衡，工會會知道哪些員工會罷工，並能聯繫上他們。黃說：「你覺得我地(雨傘)啲人係動員出嚟定係大家唔識嘅呢？唔識嘅居多，係咪？即係話，民主派裏面連結嘅網絡係好有限。因為到今日為止，如果佢地唔出嚟，我地都唔知佢地幾時會出嚟，同埋唔知佢做緊乜 。」

他形容這種情況如同聽天由命，並提及傘後最近一次爆出多人出來表達意見的，是2017年8月20日，多個團體發起聲援「雙學三子」及反東北撥款案13人被改判入獄的遊行。「連組織者都唔知原來一吹雞有成十幾萬人。咁我咪要諗下，係喎，點解我地唔識嗰啲人？」

黃浩銘不認同社民連已成泛民中的保守派，圖為他就港鐵向馬時亨投訴的一幕。（資料圖片）

本土派出現 社民連被當成保守

曾幾何時，在社會大眾眼中，社民連等同「激進」，黃浩銘的「成名作」也是他當年向時任特首曾蔭權「掟飯」。後來發展至社民連分裂，中港矛盾加劇、本土派興起，社民連似乎被歸為保守派。對此，黃浩銘並不同意。

黃說，自1989年開始，香港民主運動可分為激進及保守兩翼，長毛及學聯等被視為激進，民主黨則被視為保守。至他參與反高鐵時，這個情況也沒大轉變，民主黨依舊是保守派，社民連則屬於激進一翼。但到雨傘運動呢卻出現一個「好得意嘅局面」：「出咗個本土派。咁佢地再攞激進嗰翼，調返轉頭，變左我變左保守喎，我跌左去保守個翼喎，我唔會同意。」

不同意識形態難融合但仍可凝聚力量

即使如此，他認為民主運動只得一個，他重申圈子、陣營或派系不同並沒有問題，關鍵時刻大家要團結，在單議席選舉下，若兩翼絕對排斥，只會輸給共產黨。他又澄清他並非盲目團結，明白強行融合兩種意識形態並不可行：「咩泛民本土大和解，我又唔會咁戇居講呢啲嘢。」他深信透過社區、工會等等，合力從小事重建對社會運動的信心，逐漸可將犬儒及暴力的一方拉回來，匯集成更紮實的力量。

堅守沙田社區惟參與無期

黃浩銘就讀大學二年級時已加入社民連，2014年以25歲之齡擔任副主席至今，然而他參選區議會和立法會選舉均以些微之差告敗。兩度出選沙田瀝源區也高票落敗，但黃說：「我始終都鍾意自己區，唔想丟低自己區。」雖然他對自己但他亦緊接補充，因早前新界東北案及佔旺清場案的判刑超過3個月，未來5年內不得參選，更別佔中9子案更是。