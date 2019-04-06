【警察招募日】科大高材生望成首位一姐　EO睇《刑偵》棄厚職投考

香港警務處今日（6日）舉行春季招募日，招募警員、督察及輔警。署理警察招募組警司胡志恆表示，今次招募日共收到2010份申請，800份申請見習督察職位，1113份申請警員職位，97份申請成為輔警警員，當中見習督察有40人爭1個，最為激烈。 一如以往，不少即將畢業的大學生有意投考見習督察工作，有即將於科大畢業的高材生說加入警隊望能夠服務社會，更説，「終極目標去到做到一姐都唔錯！」亦有現職女公務員EO放棄不少人心目中的高薪厚職，改為加入警隊成為刑事偵緝科探員。

香港警務處今日（6日）舉行春季招募日，招募警員、督察及輔警。（黃寶瑩攝）

蘇同學指，希望可以修補到市民同警方的一道橋樑，消除誤解。 （黃寶瑩攝） 科大商科畢業生 目標做一姐 一如以往，今年警隊收到的見習督察申請中，不乏即將畢業的大學高材生。就讀科大商科的蘇同學於中學文憑試中考取29分，成績不俗，22歲的她未有憧憬加入金融市場發展，指香港警隊是精英團隊，香港犯罪率低，治安好，希望自己學有所成後，可以回饋社會，加入警隊為大眾服務。 蘇同學又説，明白競爭者激烈，但自己於大學時期已參加警隊學長計劃，加上近日積極備戰，所以都有一點信心。另外，她説，現時未有特別喜好到某個部門工作，認為要經自己能力及將來經歷，對自己的事業「無極限」，望成功考錄後步一步打算，但笑說，「終極目標去到做到一姐都唔錯！」似乎對面試有一定信心。對於部分市民對警員印象負面，她説，「的確之前都有發生咗一啲事，或者將某啲事情放大咗，而忽略咗佢哋（警隊）做咗好多好嘢，但現在嘅關係已經比之前好咗。」

岑小姐説若然考獲警隊職位，將會即時辭去EO的工作，不會後悔。（梁煥敏攝）

EO想轉職 入刑事偵緝科

另一名報考督察的岑小姐，去年於港大化學系畢業後成功考入二級行政主任（即EO），工作半年後，認為應審視自己將來工作發展，決意離職，投身警隊。她説，「讀書時期有玩開制服團體，做開義工服務，長大之後好想延續呢種服務他人的精神，好想加入刑事偵緝科工作。」問到岑有否憧憬過電視劇中女演員的查案方式，「我都有睇過下（刑事偵緝檔案）嘅！」岑又説，自己有半年於政府部門工作經驗，相對其他人而言，對政府架構及程序上會有一定經驗而有相應優勢，現時首選加入警隊，並無想過其他制服團隊。

岑又説，若然考獲警隊職位，將會即時辭去EO的工作，不會後悔，家人亦非常支持。她堅決説，「刑事偵緝工作多元化，時間又緊湊，又可以抽絲剝繭同埋團隊工作，幫受害人搵返公道，呢樣野唔係其他工作可以做到。」指自己近日積極跑步備戰，希望可以一擊即中。

即將退役的香港運動員盧嘉琳，希望能夠成為機場特警。（黃寶瑩攝）

即將於港大會計系畢業的林同學認為加入成為警員，薪酬及工時會較理想。（黃寶瑩攝） 港隊田徑運動員盧嘉琳 想做機場特警 此外，曾代表港隊出席2017全國運動會，即將退任的香港田徑運動員盧嘉琳同樣報考見習督察，現時於城市大學就讀犯罪學的她，希望可以成為機場特警，認為工作性質非常吸引，另外她以個人經歷分享希望成為警隊一份子的原因，「有次代表香港隊出戰時，喺機場見到機場特警，覺得佢哋好有型，同埋我好中意佢件藍色制服。」加上讀書時期已憧憬成為警員，所以於報讀大學時，已選擇犯罪學，以警隊作為目標。 就讀港大會計系的林同學則說，成為警員不但可以服務社會，而且人工及工時較為穩定，相對會計行業工作更為理想。

今次招募日共收到2010份申請，800份申請見習督察職位，1113份申請警員職位，97份申請成為輔警警員。（黃寶瑩攝）

署理警察招募組警司胡志恆提醒，過往只有大約一半投考人能夠過到「第一關」的體能測試，四項測試中，手握肌能測試及4×10米來回跑為「致命傷」。他説，不少人會輕視的4×10米來回跑，強調若然投考者不能準時完成測試還未有彎身放下豆袋，會被即時「DQ」，多加留意。胡續説，每年約有五成至六成報考人於體能測試中「肥佬」，認為最少要花上三至四個月，每星期兩至三日，鍛鍊上股及下肢體能，相信會較為理想。

警方指，今次招募日共收到2010份申請，其中800份申請見習督察職位，1113份申請警員職位，97份申請成為輔警警員。在2019至2020財政年度，警隊的招募目標為1815名人員，包括195名見習督察及1260名警員；另外，輔警的招募目標則為320名輔警警員，即有40個報考人爭1個督察職位，及10人爭1個警員職位。警隊方面預計於四星期內陸續向入選人士公布結果，並隨即於今年五及六月開始「入學堂」受訓。