團體發起聯署　要求青年發展委員會優化房屋政策　正視年輕人訴求

由政務司司長張建宗擔任主席、劉鳴煒出任副主席的青年發展委員會，成立目的旨在研究及討論年輕人關注的政策議題，包括學業、事業及置業。 不過民間團體「關注青年住屋聯席」認為委員會未能優化房屋政策，以回應年輕人的住屋訴求。團體今日（6日）發起聯署行動，將於 4 至 5月期間爭取市民簽名支持，要求青年發展委員會正視年輕一代的住屋需求。

關注青年住屋聯席發起聯署行動。（關注青年住屋聯席提供圖片）

關注青年住屋聯席今日（6日）發起《我要青年住屋政策》聯署行動，並計劃於4月至5月期間，分別透過街站、於公共屋邨進行推廣及於網上聯署的方式，爭取市民簽名支持，要求青年發展委員會正視年輕人的住屋需求，並優化房屋政策。

召集人藍偉良指出，本港面對私樓價格高昂、公屋輪候時間屢創新高，以及資助出售房屋供應持續不達標的困局下，年輕人的置業訴求及權利被嚴重忽視，怨憤只會日漸加深，並面對「向下流」的危機。因應現時房屋政策牽涉不同的決策局，但青年發展委員會成立以來未能發揮統籌的功能，優化及整合年輕人租住及購買房屋的政策。聯席集合16個青年團體發起聯署行動，期望藉此喚起社會各界的關注，並要求政府及早制定青年住屋政策，不要無視年輕人的住屋要求。