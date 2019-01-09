非官守成員負責批內地交流團資助　青年發展委員會多富二代

《香港01》揭發自稱退休人士成立三個團體，「分身」申請內地交流團資助，4年合計獲批611萬元（詳見另稿）。 負責審批資助的「青年事務委員會」，今年被改組成「青年發展委員會」，惟該會屢受批評，包括委員組成多屬政商界二代，委員常缺席會議等。去年審計署亦曾批評委員會在審批內地交流團資助時，監管不周。 另外，在2016-2017年度青年事務委員會，其中兩名非官方委員，包括恒地副主席李家誠及香港研究協會總幹事麥燕薇，從未有開過會，現時兩人並無擔任「青年發展委員會」委員。

現時「青年內地交流資助計劃」由民政事務局及「青年發展委員會」合辦，審批工作則交由「青年發展委員會」轄下的「青年交流和實習專責小組」負責。

隨着大灣區及一帶一路等發展計劃推行，民政事務局大力推廣「青年內地交流資助計劃」，2017年施政報告更宣布改組「青年事務委員會」，並於去年四月成立「青年發展委員會」，由政務司司長張建宗擔任主席一職。

內地交流團審批現漏洞 團體「分身」一變三 獲2.5倍資助上限

現時「青年內地交流資助計劃」由民政事務局及「青年發展委員會」合辦，讓舉辦內地交流團的非牟利機構獲得資助，審批工作則交由「青年發展委員會」轄下的「青年交流和實習專責小組」負責，根據審計報告，當時專責小組全屬非官方委員。然而，在2014-2015年度，有5名委員沒有出席任何會議；在2015-2016年度及2016-2017年度，又有兩名委員沒出席任何會議。記者向民政署查詢專責小組的成員名單，惟民政署拒絕透露。

青年發展委員會屢被批評缺乏代表性，副主席劉鳴煒卻公開形容委員會組成近乎完美。（資料圖片／吳鍾坤攝）

青年發展委員多富二代、建制派

任期為兩年的「青年發展委員會」現有35名非官方委員及八名當然委員，當中有12名由「青年事務委員會」過渡後繼續擔任委員，包括副主席劉鳴煒、全國政協委員霍啟剛、區議員陳博智及林琳等建制派委員。另外新委員亦有多位政商界富二代及前高官，如立法會主席梁君彥兒子梁宏正、教育局前政治助理楊哲安。

在35名委員中，只有一名民主派，為已故立法局議員吳明欽女兒吳思諾，因此被外界批評缺乏代表性。對此，副主席劉鳴煒卻公開形容委員會組成近乎完美。

任期為兩年的「青年發展委員會」現有35名非官方委員及八名當然委員，張建宗擔任主席一職。（資料圖片／余俊亮攝）

一名參加者依舊成團 人均成本多2倍

審計署去年亦曾發現2015至2016年度，有一個獲批4萬元資助的湖南三天交流團最後只有一名參加者，而最該名參加者仍然與三名團體代表按行程出發交流，人均成本由1,842元上升至5,533元，人均成本多出2倍。另外，審計署同樣指出有團體在交流團完結後19個月仍未提交報告，但他們申請資助依舊獲批。

98年推行計劃 至今一年開支達5千萬

在2017-2018年，有 14,800名香港青年透過資助計劃前赴內地交流，另有4,300名內地青年透過資助計劃到港與本地青年交流。

民政局早於1998年推行「內地交流資助計劃」，近年不論在開支、項目數量及參加人數均有明顯增長。單單在2016-2017年的開支，「青年內地交流資助計劃」已增至5,570萬元，較2012-2013年度2,380萬元，五年間開支增加1.34倍；而項目數量及參加人數在2016-2017年度則多達234項及18,475人，較五年前的131項及8,627人，分別增加79%及114%。