陳百強父親陳鵬飛　清明節逝世　享年95歲

中環金寶表行創辦人、已故歌手陳百強（Danny）父親陳鵬飛昨日（5日）清明節離世，享年95歲。資深傳媒人查小欣在社交平台透露，陳鵬飛是吃完早餐後上洗手間時頭暈，隨後離世，「陳爸爸如今與Danny父子相見了。」

查小欣上載去年與陳百強父親陳鵬飛的合照。（查小欣facebook）

查小欣今早在社交網站寫道：「陳百強爸爸昨天走了，據知老人家有福氣，走得安祥，吃完早餐，上了洗手間後頭暈，跟着便走了。」查小欣又貼出一張與陳鵬飛在去年9月拍攝的合照，說「陳爸爸如今與Danny父子相見了」。

而與陳百強因為電影《突破》而相熟的前藝人兼執業律師翁靜晶，也在社交網站貼出唐詩「故國三千里，深宮二十年。一聲何滿子，雙淚落君前」以及她與陳百強的合照，又在帖文寫道：「心亂如麻憶故人。永遠懷念陳爸爸。」

陳鵬飛生前於中環開錶行

陳鵬飛在中環開設金寶表行，是勞力士的特約零售商。根據公司註冊處資料，陳鵬飛為金寶表行有限公司董事兼股東，其他董事包括陳百強同父異母的哥哥陳百敏、鐘錶大王孫秉樞、時間廊母公司寶光實業董事黃窗保等人。陳鵬飛亦是台山旅港同鄉會的董事，報住司徒拔道豪宅。

著名歌手陳百強在80年代憑着《喝采》、《幾分鐘的約會》等歌曲走紅，惟他在1992年5月18日被發現在半山區寓所昏迷；在瑪麗醫院留醫17個月後，終在1993年10月25日因逐漸性腦衰竭與世長辭，年僅35歲。