【新喜劇之王】周星馳憶做臨時演員日子　靠陳百強一首歌激勵自己

周星馳賀歲新作《新喜劇之王》，今日在北京舉行發佈會。每逢有新戲，星爺都會帶住一班「星女郎」出場，不過今個造勢大會，就改為找來一班名叫「疾風少女」的限定女團伴舞，原來這個少女團體名，同星爺的奮鬥故事有關。

周星馳跟一班「疾風少女」在台上載歌載舞，一齊唱陳百強的金曲《疾風》。（網上圖片）

大會現場，率先首播《新喜劇之王》的主題曲《疾風》MV，星爺表示今次特意選陳百強的經典金曲重新演繹，因為這首歌在他演藝生涯中，是一首不可磨滅的勵志歌。原來星爺還是臨時演員時，每當失意就會聽陳百強的《疾風》，用來激勵自己不要放棄，堅持下去。所以星爺就希望用這首歌傳遞《喜劇之王》中的「疾風精神」去鼓勵更多的人。星爺：「努力奮鬥，別放棄，相信自己，你就是自己人生的喜劇之王。」

星爺跟一班青春少艾跳舞，好有活力。

而今次這首歌就由「疾風少女」重新演繹，5位少女包括李子璇、劉人語、高穎浠、戚硯笛和呂小雨，星爺透露這隊限定女團的組成原因：「希望可以鼓勵一班正在追夢的小人物，即使面對疾風，都可以勇往直前。」而當這班全「九十後」少女有機會接觸星爺時，都表示好興奮：「他就像一個大哥哥，說話不多，但是經常關心身邊的每一個人。」星爺更即場跟這班90後少女學跳舞，真係學海無涯。

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