九龍城潑水節下周日舉行　古董車巡遊宣傳

九龍城潑水節將於本月14日舉行，主辦單位今日(7日)以古董車巡遊活動及嘉年華慶典作為啟動儀式。 少數族裔愛樂共融協會主席鍾子權於致辭指，潑水節是泰國人重要的節日，希望透過潑水節活動，能令港人增加對少數族裔的認識。

九龍城潑水節4月14日舉行，主辦單位出動多輛古董車助興宣傳。(洪嘉徽攝)

2019九龍城潑水節由少數族裔愛樂共融協會及香港泰僑協會合辦，目的是讓社會大眾了解泰國文化和潑水節傳統，與市民共同慶祝泰式新年。

少數族裔愛樂共融協會主席鍾子權於啟動儀式致辭指，潑水節是泰國人重要的節日，如同中國人傳統的春節。鍾指，潑水慶祝同時，同時意味清除所有噩運、罪行，開展新的一年。鍾希望，透過潑水節活動，能令港人增加對少數族裔的認識。

香港泰僑協會主席黃玉麗亦指，潑水節是泰國主要節日，希望在港舉辦潑水節能增加港人對泰國文化、節日的認識。

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開蓬巴士及古董車巡遊於約11時30分由土瓜灣出發，預計途經紅磡、九龍城後返回土瓜灣。而古董車展覽將擺放至今日下午4時，而下午更有泰拳表演、泰國Cat Walk Show等活動。

九龍城潑水節2019嘉年華將在4月14日中午12時至下午5時30分，在九龍城賈炳達道公園足球場舉行。鍾子權預計，今年出席人數能達至過萬人。他指，除了潑水活動外，同日亦準備了各種特色節目，包括泰拳比賽、5分鐘泰式按摩體驗、泰式美食攤檔、泰式手工藝檔攤等。