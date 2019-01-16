【泰國潑水節2019】曼谷、清邁主要戰區、注意事項、交通指南

不少人旅行都會安排遇上當地節慶，特地去感受一下文化氣氛。說起泰國的節慶，當中最隆重其事的絕對是潑水節，每年都吸引世界各地的遊客前來參與。有興趣的朋友趕快來看看2019泰國潑水節攻略吧！

當地人會在潑水節期間返鄉與家人團聚、到寺廟祈福、祭拜祖先等。（圖片來源︰Gettyimage）

一連3天泰國新年

潑水節是泰語民族和東南亞地區最盛大的傳統節日，原名為宋干節（Songkran Festival），等同於泰國人的新年。潑水節分為三個環節：去舊、祈福、新年開始，大家都會一大清早起來沐浴禮佛，正事做完後就開始一連3天的慶祝活動，用乾淨的水互相潑灑，象徵將去年的厄運帶走，迎來新的開始，為彼此祝福。除了潑水，還有一種玩法是拿麵粉加水往別人的臉上抹，也有消災祈福的意思。

大街小巷都擠滿了人相互潑水，歡樂氣氛滿滿。（圖片來源︰Gettyimage）

2019潑水節各地區時間

今年的泰國潑水節定在國定4月8日到18日這幾天，會因應地區不同而有日期上的差異。這幾天在泰國的傳統節氣上是一年中最熱的時候，也是農閒之時，大家會在這幾天互相潑水慶祝，祈求來年順順利利。

曼谷︰4月8日-4月13日

清邁︰4月13日-4月17日

大城︰4月8日-4月12日

芭達雅︰4月16日-4月18日

坤敬︰4月5日-4月15日

普吉︰4月11日-4月13日

素可泰︰4月12日-4月14日

*上述活動時間參考自泰國觀光局網站，如有異動以官方公布為準。

拿麵粉加水往臉上抹也是其中一種慶祝方式呢！（圖片來源︰Gettyimage）

潑水節各地區必去景點

曼谷︰考山路、 席隆路、RCA—感受潑水節的最佳地點，白天玩不夠晚上還可到著名的夜店區RCA一邊喝啤酒一邊潑水。

清邁︰塔佩門、舊城區護城河周邊—以河邊為戰區，這樣便有源源不盡的「彈藥」補充了！

大城︰泰國觀光局強力推薦遊客在這裏與畫上彩繪的大象一同感受節慶氣氛，大象在街頭向人們噴水分享祝福，相當獨特。

參加潑水節不能缺少的水槍！（圖片來源︰Gettyimage）

潑水節注意事項

6大禁忌︰禁穿暴露服裝、禁跳性感舞蹈、禁用污水潑灑、禁用高壓水槍，禁止活動現場販售酒類、禁止邊駕駛邊潑水

天氣與穿搭：潑水節正是泰國最炎熱的時候，建議穿着淺色輕便又易乾的衣物，女生切記要穿打底或泳衣在裏面。另外也要做足防曬，以免曬傷。

防水、防偷：活動期間大街小巷都是人，扒手也會乘虛而入，建議大家只帶足夠的現金前往，不要攜帶太多貴重物品。防水方面，手機、錢包、相機等最好用防水袋裝好。

水槍購買地點：基本上在超級市場都有賣不同款式大小的水槍，如果沒時間的話，前往上述戰區的路上已經會看到不少路邊攤在販賣，當然價錢會貴一點。

交通︰潑水節期間會封路改道，路面情況十分擠塞，建議盡量乘搭地鐵或公共交通再步行前往。

腸胃藥：玩得盡興當然會喝下不少生水，小心水土不服，建議準備腸胃藥，以免影響後續行程。

潑水是給予對方祝福的一種活動，大家不要因為被淋濕而生氣啊。（圖片來源︰Gettyimage）

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