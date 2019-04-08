【逃犯條例】內地送禮屬國情港商需配合　鍾國斌倡為追溯期劃線　

政府建議修訂《逃犯條例》，自由黨黨魁鍾國斌今（8日）於港台節目《千禧年代》表示，商界憂慮過往國情下容許的行為，會隨著修例後跌入灰色地帶，力爭將偽造文件及賄賂等罪行一併剔除，及要求港府進一步釋疑。他又承認，有關要求對公眾而言看似「過份」，但國情確實如此，不得不發聲，又建議港府考慮將追溯期劃線，但他未有明確表態在甚麼情況下會投反對票。 有聽眾批評，港府已剔除9項商業經濟罪類，向商界作出讓步，已如同「乞票」，認為商界再提出擴大豁免範圍是貪得無厭。

民陣上周日發起遊行，反對政府修訂《逃犯條例》。（資料圖片）

政府提出修訂《逃犯條例》，並剔除9項商業經濟罪類，鍾國斌於港台節目上表示，商界普遍期望進一步豁免偽造文件及賄賂罪行。他解釋，隨著國內改革開放，多項政策「三來一補」、「來料加工」，港商過去30多年來前往內地設廠，猶如摸著石頭過河，加上當時政策未完善，憂慮當時的進出口文件與實際資料或不相符，「唔知會否變成偽造文件」。

商界另一項力爭刪除的是賄賂罪行。他解釋，雖然本港向被視為廉潔城市，「睇落好似好過份」，但國內有獨特國情，商家互送煙、酒等送禮行為一直甚普遍，他又引述中央官員指小規模賄賂是可接受行為，倘事發後幾十年後始作追究，商界面臨大風險。

聽眾李先生批評，港府已剔除9項商業罪類，形同向商界乞票，如今商界再要求擴大轄免範圍，是貪得無厭，認為他們將內地的權貴主義帶來本港，「將官商勾結文化帶晒過嚟」，認為是不可接受。鍾聞言則指，已預期有關要求會惹來反彈，但不得不發聲，因國內設廠情況如此，難以不就範，商界有憂慮實屬正常。

他又要求不設追溯期，待法例生效期後始作計算，他指此非新鮮事物，英、法國等西歐先進國家亦有類似做法，認為港府可再作斟酌，為追溯期劃線。